Житель алтайского села убил пенсионерку, которая попросила помочь по хозяйству

Жителя села в Третьяковском районе обвиняют в убийстве 83-летней местной жительницы. Мужчина пришел помочь пенсионерке с домашними делами, однако поссорился с ней и убил с помощью палки и гаечного ключа.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 20 мая 2021 года 51-летний мужчина пришел на участок к пожилой женщине, которая попросила его помочь по хозяйству. Между односельчанами произошла ссора из-за того, что мужчина, не спросив разрешения, вошел в дом.

Как установили следователи, в ходе конфликта бвиняемый сначала палкой, а затем гаечным ключом несколько раз ударил по голове женщины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.