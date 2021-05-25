Названа еще одна причина для подорожания дешевых товаров в России

Цифровая маркировка относительно дешевых товаров приведет к удорожанию их себестоимости и отразится на потребителях. По словам генерального менеджера подразделения Henkel в России и СНГ Сергея Быковского, усложнение процессов при производстве товаров в масс-маркете приводит к их удорожанию.

Как он отметил в разговоре с "Интерфаксом", для некоторых категорий товаров введение маркировок оправдано борьбой с контрафактом, однако власти должны понимать, что любое подобное вмешательство отразиться на стоимости. В результате это ударит по карману конечного потребителя, поскольку компаниям нужно будет отбивать свои издержки.

Напомним, что Минпромторг решил провести эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.