Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию "последним островом демократии и свободы". Соответствующее заявление он сделал, комментируя обсуждение законопроекта о временном запрете избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций.

"Коллеги! [Россия] – это последний остров демократии и свободы. И вы на этом острове", – цитирует "Интерфакс" слова Володина в ответ на критику проекта закона со стороны ряда депутатов.

По его словам, от работы парламентариев зависит, будет ли он "расширяться". Кроме того он напомнил и об уголовном преследовании сторонников экс-президента США Дональда Трампа, которые 6 января приняли участие в штурме здания Конгресса.