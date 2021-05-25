Бывший жених Бузовой будет вести "Дом-2"

Бывший жених певицы и телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, будет вести "Дом-2". Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на пресс-службу канала.

Дава приступил к съёмкам на проекте, первые выпуски с его участием выйдут в эфир уже 1 июня. Отмечается, что Манукян станет основным ведущим в перезапуске проекта.

Ранее сообщалось, что поющая телеведущая Ольга Бузова отказалась вести обновлённое шоу "Дом-2". В Сети были версии о том, что Бузовой предлагали крупные суммы за то, чтобы она осталась в проекте, однако изданию эту информацию не подтвердили. Предполагается, что для неё сделают отдельное шоу.