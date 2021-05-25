Такой день. Отключение света в Барнауле и годовой доход главы Минздрава Алтайского края

На подстанции в 110 киловольт "Восточная" в Барнауле произошло повреждение выключателя. Аварийное отключение затронуло жителей проспекта Ленина в районе ЦУМа, а также часть магазинов, которые оказались вынуждены закрыться из-за отсутствия электроэнергии.

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов за прошедший год заработал 4,7 млн рублей. Доходы чиновника в пандемийный год значительно выросли (в 2019 году он заработал 3,1 млн рублей). В документе не указано, за счёт чего произошёл такой рост.

Барнаул занял 39-е место из 76 российских городов, в которых оценивали качество общественного транспорта. Краевой центр оказался на одном из последних мест среди столиц Сибири. При этом год назад административный центр Алтайского края располагался на 29-й строчке списка.

90% жителей Алтайского края приобретают автомобили за наличные. Согласно результатам исследования сайта Drom.ru, доля безналичных способов при оплате покупки составляет всего лишь 10%.

Государственный выпускной экзамен и основной государственный экзамен по русскому языку сдали барнаульские школьники. ГВЭ сдали 470 одиннадцатиклассников, а ОГЭ – 2925 выпускников девятых классов.

Самым высокооплачиваемыми профессиями в Барнауле в мае 2021 года оказались офтальмологи, механики по ремонту и эксплуатации сельхозтехники и менеджеры HoReCa. Соискатели по таким вакансиям могут претендовать на зарплату от 50 тысяч рублей.