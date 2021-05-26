Барнаулец Александр Соболев травмировался на тренировке сборной России в Австрии

Нападающий сборной России по футболу, алтайский спортсмен Александр Соболев, занимался по индивидуальной программе на сборах в Австрии. По информации главного врача команды, форвард подвернул ногу.

"Соболев накануне подвернул ногу, несколько дней он будет заниматься отдельно", – цитирует врача сборной "Матч ТВ".

Напомним, что чемпионат Европы перенесли с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир начнётся 11 июня и закончится 11 июля. Матчи пройдут в 11 городах мира.

В групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Первый матч национальной сборной состоится 12 июня.