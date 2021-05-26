Алтайские полицейские задержали браконьера, который сетью добывал плотву

В Алтайском крае полицейские задержали рыбака-браконьера, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Мужчину остановили в Поспелихинском районе, когда он возвращался с рыбалки домой на личном автомобиле. Установлено, что для ловли он использовал незаконную для этого занятия сеть.
В общей сложности сельчанин поймал 73 плотвы. Нанесённый злоумышленником ущерб оценили примерно в 36 тысяч рублей. В разговоре с полицейскими мужчина пояснил, что живёт рядом с водоёмом и просто хотел расслабиться после тяжёлого трудового дня.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".
Комментарии
Главное следственное управление СКР по Московской области закончило основную часть следственных действий по делу о хищении у «Роскосмоса» более 1 млрд руб. при поставках электроники для научно-энергетического модуля (НЭМ) для Международной космической станции (МКС) в 2017 году, сообщил «Коммерсантъ». Деньги отмывались в Гонконге и ОА.
--------------------
Вот этим ни фига не будет, а мужик за 73 рыбки поедет лет на пять.
расслабляются с удочкой и поплавком. а сетью это бракньерство