Алтайские полицейские задержали браконьера, который сетью добывал плотву

В Алтайском крае полицейские задержали рыбака-браконьера, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Мужчину остановили в Поспелихинском районе, когда он возвращался с рыбалки домой на личном автомобиле. Установлено, что для ловли он использовал незаконную для этого занятия сеть.

В общей сложности сельчанин поймал 73 плотвы. Нанесённый злоумышленником ущерб оценили примерно в 36 тысяч рублей. В разговоре с полицейскими мужчина пояснил, что живёт рядом с водоёмом и просто хотел расслабиться после тяжёлого трудового дня.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".