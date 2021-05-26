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В России сильно подорожали дачи

, ИА "Амител"
Спрос на них побил все рекорды
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Из-за дефицита, высокого спроса и роста стоимости материалов в России могут вырасти цены на дачи и частные дома. Об этом сообщают "Известия".

Как рассказал руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов, загородное жилье за год подорожало в среднем на 20%, а к концу 2021 года цены могут вырасти ещё на 8-10%.

Эксперт компании "Этажи" Антон Сауков отметил, что спрос на дачи и коттеджи вырос до рекордного уровня. По сравнению с периодом до пандемии он увеличился в полтора раза. Из-за этого в регионах может наблюдаться дефицит качественного жилья.

Загородная недвижимость стала популярна из-за того, что люди оказались заперты в квартирах во время локдауна. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.05.2021 13:38
Виктор

А в Барнауле тоже дачи разлетаются как горячие пирожки и дорожают?

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