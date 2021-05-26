Власти США серьёзно относятся к сообщениям о вторжении НЛО

Власти США со всей серьёзностью относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны НЛО и расследуют такие случаи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

"Мы очень серьёзно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них", – заявила она.

Так Псаки ответила на вопрос о том, планируют ли власти США обнародовать доклад о предполагаемых НЛО, который готовит офис директора Национальной разведки США и Пентагон.

Напомним, что ранее неопознанный летающий объект огромных размеров попал в объектив видеокамеры в Горном Алтае. НЛО было замечено по дороге к селу Усть-Кокса.