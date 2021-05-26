Партия "Справедливая Россия – За правду" до конца весенней сессии Госдумы внесёт на рассмотрение парламента законопроект о справедливом базовом доходе. Если документ одобрят, каждый гражданин РФ сможет получать по 10 тысяч рублей в месяц, вне зависимости от собственных доходов. Кроме того, это станет одним из способов победить бедность. О новой инициативе представители партии подробно рассказали в ходе пресс-конференции, прошедшей в Барнауле 25 мая.
Переход будет поэтапным
По словам главы Сибирского сельсовета Олега Боронина, в настоящее время проблема бедности в России – одна из самых острых. Только по официальным данным за чертой бедности находятся около 20 млн человек, а это каждый седьмой житель страны. Олег Боронин привёл пример алтайской сельской глубинки. "Я как-то минут 40 общался с жителями в местном магазине, так вот за исключением двоих все остальные приобретали продукты в долг, их записывали в долговую тетрадь. На самом деле это страшно. Если бы не сложилось такой практики, когда деньги за товар ты можешь отдать позже с пенсии или зарплаты, то у нас на селе голодали бы 20-30% населения", – подчеркнул спикер.
В этой связи партия как раз и предлагает ввести справедливый базовый доход для каждого россиянина – в размере 10 тысяч рублей в месяц. "Для выплат не надо собирать никаких справок, подавать заявлений – деньги должны начислять автоматически", – отметил Олег Боронин. Всего на эти цели потребуется примерно 17,5 трлн рублей в год, что сопоставимо с нынешним бюджетом. Однако эсеры знают, где взять дополнительные деньги. Переход к выплатам предлагается сделать поэтапным. При этом первыми предложено ввести выплаты по 10 тысяч рублей только для детей. Сумма должна выплачиваться на каждого ребёнка. Ориентир – 2022 год. Так, семья, где воспитываются трое детей, сможет получить на несовершеннолетних 30 тысяч рублей. Ориентировочно окончательный переход на безусловный базовый доход может произойти в 2027 году – в этом случае платить будут уже всем.
Мировой опыт по введению безусловного базового дохода уже существует – в Кении, странах Скандинавии, отдельных штатах Индии и США, государствах Ближнего Востока такая практика сложилась достаточно давно. При этом эсеры утверждают, что такие выплаты не повлекут за собой увеличение инфляции, так как речь не идёт об эмиссии денег, а их перераспределении. Они, так или иначе, всё равно вернутся в экономику и будут её стимулировать. Отчасти эта мера способна решить и проблему закредитованности населения.
Деньги есть, а воли – нет
В свою очередь руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов напомнил, что такое понятие как "бедный работающий" есть только в России и некоторых странах Африки. По его мнению, реальное число бедных в России может составлять как минимум 25% от общего числа жителей. При самых пессимистичных прогнозах, речь идёт о половине жителей России. По мнению Молотова, адресной помощью нуждающимся, ставку на которую сейчас делает государство, проблему не решить. Поскольку используются несправедливые критерии, многим незаслуженно отказывают в выплатах. "И в реальности, если твои доходы, допустим, составляют не 11 тысяч рублей, а 11,5, тебя вычеркивают из претендентов на такую выплату. Это в корне неправильно. И вызывает только чувство раздражения и социальной несправедливости. Поэтому предлагаемая нами выплата не привязана ни к каким доходам, а должна выдаваться только потому, что ты гражданин России", – подчеркнул депутат АКЗС.
Также Молотов рассказал, что денег для реализации инициативы СР у государства хватает, но нет политической воли принять такое решение. Одна из идей, где взять средства, – создание Фонда национального сбережения (ФНС). Молотов пояснил, что 90% денег можно брать у существующего ФНБ и перекидывать в новый фонд. При этом только за 2020 год ФНБ пополнился более чем на 5 трлн рублей. Также справедливороссы настаивают на введении дифференциальной ставки НДС для экспорта углеводородов – в зависимости от глубины переработки сырья. Ещё одна необходимая мера – отмена налогового манёвра в нефтяной отрасли, что приведёт к пополнению бюджета за счёт таможенных пошлин и сборов. Кроме того, полагают партийцы, необходимо урегулировать сферу госзакупок. Так, 235 тысяч закупок за прошлый год признаны малоконкурентными, бюджет только на этом недополучил около 3 трлн рублей.
"Все эти решения позволят нам привлечь дополнительные средства бюджет, которые стоит направить на поддержку граждан. Пока речь идет хотя бы о семьях, где есть дети. Наши предложения хорошо обдуманы и лишены популизма, поэтому я уверен, что к ним, так или иначе, прислушаются", — заявил Молотов.
Погасить долги по коммуналке
Руководитель партийного движения "Коммунальный дозор" Людмила Суслова полагает, что введение гарантированного базового дохода станет стимулом для сокращения социального неравенства. Кроме того, дополнительные средства, на которые смогут рассчитывать семьи, позволят стимулировать потребительский рынок. "Даже если не говорить о каких-то глобальных вещах, благодаря этой выплате многие граждане смогут компенсировать себе коммунальные платежи – по сути, государство возьмёт на себя эту обязанность, а это уже большая поддержка для людей", – заявила депутат.
Законопроект у справедливороссов практически готов, сейчас в него добавляют последние корректировки. По словам партийцев, документ внесут в нижнюю палату парламента летом, до конца весенней сессии ГД.
Комментарии
Бред бредовый
Да, давайте напечатаем рубли и выплачивать будем, как баксы пиндосы.
Только пиндосы свеженапечатанное не только дурикам в развивающиеся страны сплавляют , но еще больше в биткоин и фонду вкладывают. А у нас куда?
Товаров мы производим крайне мало. Ресурсы продаем за дешево, и тут же бабки возвращаем буржуям и китаю за их товар. Благо ресурсов много, излишки денег идут опять буржуям через бюджетное правило кудри и биржевые спекуляции банков. Потому как высокие проценты по ставкам это не эмиссионные деньги, а всего лишь электронная запись в банке. Отсюда инфляция высокая. А некоторым высоким дамам мерещится избыток денег в стране. Так валюты меньше хапайте у иностранцев.
популистский бред
Сам скупает валюту и сам говорит - денег много стало. А может мозги включить кое кому пора? ( о главном банке и минфине.)
Надо перед выборами баллы набирать!
Если память не изменяет, то такое предложение уже выдвигали коммунисты года три-четыре назад.
давайте лучше обсудим как хлеб сразу на деревьях выращивать.
вне зависимости от собственных доходов
Ну во это не очень правильно
Это уже делается в других странах мира
Пусть работают!!! Почему ктото работает, а ктото хочет нахаляву, ничего не делая, ништячки получать???
С коммунальными платежами разберитесь, вот вам и будет базовый доход
Рубль самая обеспеченная ресурсами, землей и зерном валюта в мире. Почему же рубль обесценивается когда зеленую бумагу ничем необеспеченную триллионами вкидывают?
26.05.2021 12:09
гость
Например где?
Клоуны-популисты.
>речь не идёт об эмиссии денег, а их перераспределении
Отлично, и у кого заберут эти 17 триллионов?
В США выплачивают только жителям Аляски. В пересчете на рубли это примерно по 100 тысяч в год. Не густо для США. И это не базовый доход, а часть дохода с продажи нефти.
В европейских странах базовый доход пока находится в стадии эксперимента с небольшим числом участников.
Выборы - выборы, все депутаты пи.... (Шнур)
А в депутаты берут спортсменов, актеров и бывших военных. Одни учились абы как, другие : есть! исполнять умеют безприкословно. Об экономике не думают. А чтоб народ не думал, "грефы" предлагают образование элитным сделать. Народ будут "новые люди" учить бизнесу, так как знания ему не положены.
Граждане Швейцарии на референдуме отказались от введения базового дохода, отказались от халявных денег, что за народ.
26.05.2021 12:43
- гость -
Халявных денег не бывает. Русская жадность не знает границ. Дадут по 10к, люди цены вырастут на 20к. Проходили это и с маткапиталом и с дешевой ипотекой.
26.05.2021 12:43
- гость -
У граждан Швейцарии зарплаты в несколько раз больше, чем у граждан России. Если бы у нас такие же были, то и безусловный доход бы никто даже не обсуждал.
26.05.2021 12:18
- гость -
Где это позволяет делать экономика. Что такое социальные выплаты в Европе и США, фактически тоже самое. Другое дело, что не надо платить всем подряд, зачем платить футболисту, у которого доход миллион в день. Саудитам и катарцам с нефтегаза платят всем подряд, по признаку гражданства
Это очень правильно, гражданин России должен отличаться от гражданина Украины хоть какой-нибудь выплатой, которой там нет. Раз в России природных ресурсов на душу населения больше всех в мире, гражданин России это должен чувствовать
26.05.2021 12:17
- гость -
Потому что доллар это американская стабильность и безопасность. Давай представим что я даю тебе 10 000 дол (700 тыс руб) дол при условии что тебе надо пройти с ними днем от речного вокзала до Цума, или второе условие - ты можешь взять миллион рублей (на 300 тыс больше но при условии что тебе надо пройти с этой суммой по ВРЗ ночью в разгар 90-ых годов). Интересным образом получается что сумма которая меньше на самом деле дороже
Голосуем за "За правду" и если победят, посмотрим, наврали или нет
26.05.2021 13:09
гость
Саудитам и катарцам с нефтегаза платят всем подряд, по признаку гражданства.
А вот и не всем, только коренным жителям, которых там едва ли наберется 25 %.
В США постоянных соцвыплат нет. Есть пособие по безработице, которое выплачивается в течение полугода после окончания трудовой деятельности, в отдельных случаях (при наличии иждевенца) в течение двух лет. Пособие там еще нужно заслужить, определенным стажем и зарплатой в течение года не менее установленной суммы.
У нас много у кого можно забрать 17 триллионов и на экономику это никак не повлияет, потому что они 90 % этих бабок все равно за бугор вывозят
26.05.2021 13:20
- гость -
А вот и не всем, только коренным жителям, которых там едва ли наберется 25 %.
В США постоянных соцвыплат нет. Есть пособие по безработице, которое выплачивается в течение полугода после окончания трудовой деятельности, в отдельных случаях (при наличии иждевенца) в течение двух лет. Пособие там еще нужно заслужить, определенным стажем и зарплатой в течение года не менее установленной сумм
Ну хотя бы такой расклад пусть будет и у нас. Это будет правильно, если в России природных ресурсов на душу населения больше всех в мире, гражданин России это должен чувствовать
Началась предвыборная кампания, т.е. спектакль цель которого больше других понравиться электорату. Ну а отобрать и поделить и прочая халява - кому ж это не понравится??? Народ это любит. Но никто (почти) не говорит об истинных причинах кризиса и реальных способах его преодоления (системные решения).
Только не пойму почему 10тыр?.. скромно как-то.. можно было приравнять выплаты к МРОТ, это 13000р.
26.05.2021 12:17
- гость -
Кроме того еще пример такого парадокса про не ненавистных олигархов. Известно что они многомиллиардные компании купили за миллионы долларов. Но теперь представим - у вас есть 10 млн долларов - по сути вы мегабогат - можно не работать и обеспечить себя на всю жизнь и тут подворачивается возможность купить Норильский никель. Но фишка в том что политическая ситуация такая что у Ельцина поддержка нулевая и к власти собирается прийти Зюганов который грозит национализировать все предприятия. Стали бы вы покупать в таком случае такие активы? Уверен что нет.
26.05.2021 13:28
- гость -
Ну так Зюганов поэтому к власти и не пришел, что ресурсы купили те, кто мог его к власти не пустить. Слышали наверное, что уже почти точно известно, Зюганов в 1996 набрал больше Ельцина, но стать президентом ему не разрешили. И это очень похоже на правду, не за что было Ельцина в 1996 выбирать, был кошмар
Только не пойму почему 10тыр?
Логично, 10 тысяч учителю с зарплатой в 20 тысяч и футболисту с зарплатой 30 миллионов, это разные 10 тыс. Лучше учителю дать 20 тысяч, футболист с зарплатой 30 миллионов вообще против не будет. Это в его же интересах, чтобы учитель из-за нищеты его не грохнул