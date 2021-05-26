Партия "Справедливая Россия – За правду" до конца весенней сессии Госдумы внесёт на рассмотрение парламента законопроект о справедливом базовом доходе. Если документ одобрят, каждый гражданин РФ сможет получать по 10 тысяч рублей в месяц, вне зависимости от собственных доходов. Кроме того, это станет одним из способов победить бедность. О новой инициативе представители партии подробно рассказали в ходе пресс-конференции, прошедшей в Барнауле 25 мая.

Переход будет поэтапным

По словам главы Сибирского сельсовета Олега Боронина, в настоящее время проблема бедности в России – одна из самых острых. Только по официальным данным за чертой бедности находятся около 20 млн человек, а это каждый седьмой житель страны. Олег Боронин привёл пример алтайской сельской глубинки. "Я как-то минут 40 общался с жителями в местном магазине, так вот за исключением двоих все остальные приобретали продукты в долг, их записывали в долговую тетрадь. На самом деле это страшно. Если бы не сложилось такой практики, когда деньги за товар ты можешь отдать позже с пенсии или зарплаты, то у нас на селе голодали бы 20-30% населения", – подчеркнул спикер.

В этой связи партия как раз и предлагает ввести справедливый базовый доход для каждого россиянина – в размере 10 тысяч рублей в месяц. "Для выплат не надо собирать никаких справок, подавать заявлений – деньги должны начислять автоматически", – отметил Олег Боронин. Всего на эти цели потребуется примерно 17,5 трлн рублей в год, что сопоставимо с нынешним бюджетом. Однако эсеры знают, где взять дополнительные деньги. Переход к выплатам предлагается сделать поэтапным. При этом первыми предложено ввести выплаты по 10 тысяч рублей только для детей. Сумма должна выплачиваться на каждого ребёнка. Ориентир – 2022 год. Так, семья, где воспитываются трое детей, сможет получить на несовершеннолетних 30 тысяч рублей. Ориентировочно окончательный переход на безусловный базовый доход может произойти в 2027 году – в этом случае платить будут уже всем.

Мировой опыт по введению безусловного базового дохода уже существует – в Кении, странах Скандинавии, отдельных штатах Индии и США, государствах Ближнего Востока такая практика сложилась достаточно давно. При этом эсеры утверждают, что такие выплаты не повлекут за собой увеличение инфляции, так как речь не идёт об эмиссии денег, а их перераспределении. Они, так или иначе, всё равно вернутся в экономику и будут её стимулировать. Отчасти эта мера способна решить и проблему закредитованности населения.

Деньги есть, а воли – нет

В свою очередь руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов напомнил, что такое понятие как "бедный работающий" есть только в России и некоторых странах Африки. По его мнению, реальное число бедных в России может составлять как минимум 25% от общего числа жителей. При самых пессимистичных прогнозах, речь идёт о половине жителей России. По мнению Молотова, адресной помощью нуждающимся, ставку на которую сейчас делает государство, проблему не решить. Поскольку используются несправедливые критерии, многим незаслуженно отказывают в выплатах. "И в реальности, если твои доходы, допустим, составляют не 11 тысяч рублей, а 11,5, тебя вычеркивают из претендентов на такую выплату. Это в корне неправильно. И вызывает только чувство раздражения и социальной несправедливости. Поэтому предлагаемая нами выплата не привязана ни к каким доходам, а должна выдаваться только потому, что ты гражданин России", – подчеркнул депутат АКЗС.

Также Молотов рассказал, что денег для реализации инициативы СР у государства хватает, но нет политической воли принять такое решение. Одна из идей, где взять средства, – создание Фонда национального сбережения (ФНС). Молотов пояснил, что 90% денег можно брать у существующего ФНБ и перекидывать в новый фонд. При этом только за 2020 год ФНБ пополнился более чем на 5 трлн рублей. Также справедливороссы настаивают на введении дифференциальной ставки НДС для экспорта углеводородов – в зависимости от глубины переработки сырья. Ещё одна необходимая мера – отмена налогового манёвра в нефтяной отрасли, что приведёт к пополнению бюджета за счёт таможенных пошлин и сборов. Кроме того, полагают партийцы, необходимо урегулировать сферу госзакупок. Так, 235 тысяч закупок за прошлый год признаны малоконкурентными, бюджет только на этом недополучил около 3 трлн рублей.

"Все эти решения позволят нам привлечь дополнительные средства бюджет, которые стоит направить на поддержку граждан. Пока речь идет хотя бы о семьях, где есть дети. Наши предложения хорошо обдуманы и лишены популизма, поэтому я уверен, что к ним, так или иначе, прислушаются", — заявил Молотов.

Погасить долги по коммуналке

Руководитель партийного движения "Коммунальный дозор" Людмила Суслова полагает, что введение гарантированного базового дохода станет стимулом для сокращения социального неравенства. Кроме того, дополнительные средства, на которые смогут рассчитывать семьи, позволят стимулировать потребительский рынок. "Даже если не говорить о каких-то глобальных вещах, благодаря этой выплате многие граждане смогут компенсировать себе коммунальные платежи – по сути, государство возьмёт на себя эту обязанность, а это уже большая поддержка для людей", – заявила депутат.

Законопроект у справедливороссов практически готов, сейчас в него добавляют последние корректировки. По словам партийцев, документ внесут в нижнюю палату парламента летом, до конца весенней сессии ГД.