Хабенский готов показать барнаульцам спектакль "Интуиция" в театре драмы

В Алтайском краевом театре драмы покажут очередной масштабный спектакль в рамках празднования 100-летия учреждения культуры. 27, 28 и 29 мая состоится всероссийская премьера постановки "Интуиция" по тексту Александра Цыпкина. Соавтором идеи и художественным руководителем спектакля является народный артист России Константин Хабенский.

Как сообщают в театре, в спектакле задействован звёздный состав: режиссёр-постановщик Данила Чащин, художник Николай Симонов, хореограф Николай Реутов и художник по свету Александр Сиваев.

В главных ролях задействованы ведущие актёры: от заслуженных артистов России Надежды Царининой, Николая Мирошниченко, Эдуарда Тимошенко, Антона Киркова и 80-летнего Вадима Синицына до молодых новичков труппы. В спектакле заняты 15 артистов, каждая роль – главная. Это монологи умерших людей о последнем дне жизни, которые постепенно прозревают необратимость своего нового состояния. Неизвестно, выйдет сам Константин Хабенский на сцену или нет.

"Интуиция" была задумана и написана специально для театра в соавторстве с Константином Хабенским. Эксклюзивный проект реализован в честь 100-летнего юбилея краевого театра драмы, который отметят в ноябре 2021 года.

Спектакль войдёт в репертуар театра. Показы "Интуиции" уже запланированы в сентябрьской афише следующего сезона.

Отметим, что в рамках столетия театра драмы ранее прошли премьера спектакля "Жар и холод, или Идея господина Дома" в постановке Владимира Золотаря и гастроли знаменитого на весь мир Вахтанговского театра.