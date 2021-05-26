"Часть проблем устранена": в ООО "Содружество" подвели первые итоги участия в нацпроекте

На алтайском предприятии по переработке древесины ООО "Содружество" прошло собрание по итогам трёх месяцев участия в нацпроекте "Производительность труда". На мероприятии присутствовали директор Алтайского центра кластерного развития и эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В компании будут улучшать процесс производства цельных погонажных изделий: ранее рабочая группа выявила там 66 проблем. Часть из них уже устранена. Руководитель проекта Иван Дорофеев рассказал, что временные затраты снизились на 65%, незавершённое производство – на 42%, а выработка увеличилась на 30%. На собрании он также обозначил целевые ориентиры на следующий трёхмесячный цикл внедрения улучшений.

Заместитель директора по производству, руководитель проекта Андрей Касьяненко выразил благодарность команде за высокую вовлечённость в процесс и достижение показателя по производительности на уровне 24%. Директор предприятия Михаил Чечушков также отметил результаты работы и наградил 15 активных участников и экспертов РЦК дипломами и ценными подарками.

Директор Алтайского центра кластерного развития Сергей Кореннов поздравил коллектив с высокими результатами, выразил благодарность руководству за высокую активность в проекте и пожелал не останавливаться на достигнутом.

Следующие три месяца команда будет реализовывать план мероприятий, направленных на достижение целевого состояния пилотного потока. Участники внедрят системы предложений по улучшению, составят план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия, а также проведут конкурс по системе 5С на производстве.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.