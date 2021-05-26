Открытие бегового сезона состоится на барнаульском ипподроме

29 мая на барнаульском ипподроме состоится открытие бегового сезона. Начало мероприятия запланировано на 15 часов."В этот день разыграют традиционные призы для лошадей орловской рысистой и призовых пород: приз в честь Дня Победы, "Мемориал Маршала Георгия Жукова", приз "Весенний", приз открытия летнего бегового сезона, приз Отклика, приз Гладкой", – говорится в сообщении.

В региональном Минсельхозе отметили, что участие в соревнованиях примут лучшие наездники Алтайского края со своими лошадьми. Желающие смогут прокатиться на лошадях и пони.

Дополнительная информация размещена на сайте ипподрома. Задать вопросы можно по телефонам: (3852) 52-37-66, 52-37-65.