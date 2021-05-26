В Алтайском крае продолжается предварительное голосование "Единой России". Оно проходит в электронном формате на сайте pg.er.ru. По данным регионального оргкомитета, по итогам двух дней свои голоса за кандидатов отдали 23 287 жителей края. Это 1,29% от общего количества избирателей региона, уточняет пресс-служба партии. Активнее всего голосуют жители Завьяловского, Павловского, Троицкого, Целинного и Тогульского районов и Новоалтайска.

Руководитель регионального исполкома ЕР, член оргкомитета по проведению праймериз Денис Голобородько также принял участие в процедуре, сделав свой выбор на сайте. Он рассказал жителям края, как можно принять участие в отборе кандидатов.

"Свой выбор сделал, используя смартфон. Зашёл на сайт предварительного голосования, кликнул кнопку "Хочу проголосовать", прошёл авторизацию через "Госуслуги", на своей личной странице зашёл в раздел "Бюллетени" и сделал выбор. Хочу обратить внимание на то, что голосование у нас рейтинговое, а это значит, что проголосовать можно не за одного, а за нескольких выбранных кандидатов", – отметил Голобородько.

Напомним, по результатам предварительного голосования ЕР избиратели определят кандидатов, которые в дальнейшем представят партию на выборах в Госдуму и АКЗС. С 24 по 30 мая процедура проходит в онлайн-формате по всей стране. В последний день, 30 мая, в Алтайском крае и ещё 41 регионе предварительное голосование будет организовано по смешанной системе – у избирателей будет возможность проголосовать в привычной форме, посетив участок.

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос, 30 мая, когда начинается подсчёт и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Список кандидатов по итогам процедуры утвердит съезд "Единой России", который пройдёт 19 июня в Москве.