В РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов

РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов в большинстве поездов. Их оставят только в туристических и фирменных составах, сообщает РИА Новости.

"Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определённых поездах: фирменных, туристических", – сказал глава холдинга Олег Белозёров.

В качестве альтернативы пассажирам могут предложить специальные наборы питания, которые можно разогреть в обычном вагоне. Отмечается, что в компании уже разработали определённую линейку питания.

Также, по словам Белозёрова, сейчас в возглавляемом им холдинге идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана.

Ранее сообщалось, что ОАО "РЖД" ищет возможность открыть кратчайший путь в Китай, который будет проходить не через Дальний Восток, а через Сибирь.