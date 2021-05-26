Среда, 26 Май, 18:57

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,47
€ 89,94
32°


5026168 +8373
Обь
542см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Россельхозбанк выдал малым хозяйствам Алтая более двух миллиардов рублей

, ИА "Амител"
Основную часть займов предприниматели берут на проведение сезонных работ, приобретение техники и оборудования
Фото: agrobase.ru

Фото: agrobase.ru

Россельхозбанк уделяет особое внимание малым хозяйствам. Кредитный портфель по этому сегменту превысил 2 миллиарда рублей: только в 2021 году Алтайский филиал Россельхозбанка выдал 782 миллиона на развитие микропредприятий. 

Основную часть заёмных средств выделяют на проведение сезонных работ, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме этого, на долю микробизнеса приходится более 2,1 миллиарда рублей, размещённых на расчётных счетах филиала банка.

"Россельхозбанк на Алтае предлагает представителям микробизнеса комфортные условия кредитования и широкую продуктовую линейку. Заёмные средства выдают как на текущие, так и на инвестиционные цели. Также мы даём возможность финансирования без залогового обеспечения, различные акции и предложения. Россельхозбанк развивается, сотрудничает со своими клиентами, предлагая новые возможности", – прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает микропредприятиям большой выбор кредитных продуктов. Одним из наиболее востребованных является кредит "МикроАПК", который выдают по льготной процентной ставке на срок до 12 месяцев. Сумма кредита – от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.

Индивидуальные предприниматели могут взять кредит на текущие цели (приобретение товарно-материальных ценностей, оплата аренды) "Быстрое решение" на сумму до 1 миллиона рублей.

Кроме того, клиентам Россельхозбанка из Алтайского края и Республики Алтай доступна программа рефинансирования "Выгодное решение", в рамках которой можно рефинансировать кредиты на сумму до 20 миллионов рублей с возможностью предоставления дополнительного финансирования.

Помимо кредитных продуктов, Россельхозбанк предлагает представителям микробизнеса удобный сервис по продвижению товаров и услуг "Своё Родное". Здесь производители сельхозтоваров могут бесплатно расширить каналы сбыта собственной продукции.

Россельхозбанк также проводит акцию для бизнеса "Счёт в вашу пользу", где кешбэк достигает 20%. Это предложение для новых корпоративных клиентов. Стоимость тарифного плана расчётно-кассового обслуживания – 0 руб. в течение двух месяцев. Для участников проводится выпуск и обслуживание бизнес-карты в рамках тарифного плана – 0 руб/год. Кешбэк по бизнес-карте, открытой в рамках тарифного плана, – 20% за совершённые операции. Обслуживание систем дистанционного банковского обслуживания "Интернет-Клиент" и "Мобильный банк" – бесплатно.

Получить более подробную информацию о кредитных продуктах, открытии счетов и их условиях можно в любом офисе Алтайского филиала Россельхозбанка, по телефонам 8 (3852) 53-89-51, 8 (3852) 53-89-21, а также на официальном сайте.

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
18:52
Врач развеял популярный миф о том, что сидение на холодном приводит к болезням почек 0
18:35
Алтайский депутат пострадал в жёсткой аварии на трассе в Первомайском районе 0
18:17
Коммунальный фонтан "забил" в центре Барнаула 0
18:01
В Барнауле отметят 16-летие известного алтайского журнала 0
17:58
Перегибы не исключены. Единороссы прокомментировали "принудительную" явку на праймериз 0
17:43
Барнаульца признали виновным в убийстве, которое он совершил 25 лет назад 0
17:31
Барнаульцы жаловались на кусты у перехода, на котором сбили ребёнка, ещё в 2020 году 0
17:15
Глава алтайского СК получил выговор после совещания по вопросам жилья для сирот 4
17:01
Россельхозбанк выдал малым хозяйствам Алтая более двух миллиардов рублей 0
16:59
Президент Белоруссии Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолёта Ryanair в Минске 7
16:48
С начала мая на водоёмах в Алтайском крае погибли четыре человека 0
16:31
Штормовое предупреждение: гроза, град и сильный ветер придут в Алтайский край 0
16:24
Депутаты АКЗС разрешат партиям тратить в три раза больше денег на сентябрьские выборы 1
16:13
Общественники год добивались ремонта дороги, которая соединяет несколько сел на Алтае 0
16:01
В Барнауле провели субботник на берегу реки Пивоварки 0
15:58
Следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств над школьницей в Барнауле 3
15:42
8,3 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:31
На ремонт электросетей в Алтайском крае в 2021 году планируют потратить 533 млн рублей 1
15:15
"Часть проблем устранена": в ООО "Содружество" подвели первые итоги участия в нацпроекте 0
15:02
В Барнауле автомобиль сбил выскочившую из кустов девятилетнюю девочку 41
14:56
В РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов 1
14:47
Открытие бегового сезона состоится на барнаульском ипподроме 0
14:31
В Барнауле школьницы жестоко избили и изнасиловали ученицу начальных классов 71
14:13
Ещё 12 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай 0
14:01
МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате 0
13:51
В Барнауле задержали студента за шуточную угрозу взорвать школу 2
13:42
Алтайские единороссы продолжают отбор кандидатов на выборы через праймериз 6
13:32
Более 60 мероприятий подготовили ко Дню защиты детей в Барнауле 0
13:22
В России сильно подорожали дачи 11
13:10
Хабенский готов показать барнаульцам спектакль "Интуиция" в театре драмы 1
12:59
Алтайские полицейские задержали браконьера, который сетью добывал плотву 5
12:48
Красота, здоровье и комфорт: что такое медицинский педикюр и кому он нужен 0
12:35
Поцарапали машину, сняли колпаки. Как хотят наказывать эвакуаторщиков за повреждённые авто 7
12:22
Иммунитет против мозга. Врачи рассказали, что такое рассеянный склероз и как его лечить 0
12:08
Константин Яковлев покинул пост главного режиссёра Алтайского музыкального театра 8
11:54
Власти США серьёзно относятся к сообщениям о вторжении НЛО 4
11:45
Базовый доход. Эсеры предложили выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей 36
11:30
Врио министра транспорта Алтайского края официально назначен Валерий Никитюк 1
11:15
Два человека погибли в серьёзном ДТП в Алтайском крае 1
11:03
10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:52
Фонд "Круг добра" направил препараты для лечения детей в Алтайский край 1
10:40
Доктор Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян 24
10:29
Российский и японский корабли столкнулись у берегов Хоккайдо 13
10:15
Накопать на статью: "Ростелеком" напомнил об ответственности за повреждение кабеля 1
10:04
В России могут появиться эталонные тарифы на тепло 6
09:54
Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии 0
09:42
Один человек погиб и шесть пострадали в лобовом ДТП под Новосибирском 11
09:30
Нарисуй новый мир: как арт-терапия и ИЗО помогают освободиться от психологических проблем 0
09:16
Барнаулец Александр Соболев травмировался на тренировке сборной России в Австрии 4
09:01
Роспотребнадзор обнаружил новый признак осложнений у пациентов с COVID-19 1
08:45
Виктор Томенко поздравил алтайских предпринимателей с профессиональным праздником 15
08:29
Инфекционист рассказал, кто может повторно заболеть коронавирусом 0
08:17
Обход Павловска и трасса на Кулунду. Какие дороги отремонтируют на Алтае летом-2021 6
08:02
Лёгкий, надёжный и с подсветкой: каким должен быть электросамокат для ребёнка 6
07:58
"Алтаю не страшно". Зачем нужен новый порядок онкопомощи и чего боятся пациенты? 0
07:31
Травмоопасный транспорт. Существуют ли правила дорожного движения для электросамокатов? 29
07:14
Решение – за судом. Барнаульский девелопер планирует возобновить стройку дома на Гущина 60
07:03
Откуда берутся деньги: как научить ребёнка копить и тратить с умом 3
06:49
Где и когда посмотреть игры сборной России на ЧМ по хоккею в Барнауле? 3
06:31
Сборная Чили по гребле осталась в Барнауле готовиться к Олимпиаде в Токио 7
06:17
Полный карман и море любви. Астрологи назвали самые счастливые знаки зодиака в июне 1
06:03
Невыносимое пекло. 38-градусная жара установится в Алтайском крае 26 мая 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.