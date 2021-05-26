Россельхозбанк выдал малым хозяйствам Алтая более двух миллиардов рублей

Россельхозбанк уделяет особое внимание малым хозяйствам. Кредитный портфель по этому сегменту превысил 2 миллиарда рублей: только в 2021 году Алтайский филиал Россельхозбанка выдал 782 миллиона на развитие микропредприятий.

Основную часть заёмных средств выделяют на проведение сезонных работ, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме этого, на долю микробизнеса приходится более 2,1 миллиарда рублей, размещённых на расчётных счетах филиала банка.

"Россельхозбанк на Алтае предлагает представителям микробизнеса комфортные условия кредитования и широкую продуктовую линейку. Заёмные средства выдают как на текущие, так и на инвестиционные цели. Также мы даём возможность финансирования без залогового обеспечения, различные акции и предложения. Россельхозбанк развивается, сотрудничает со своими клиентами, предлагая новые возможности", – прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает микропредприятиям большой выбор кредитных продуктов. Одним из наиболее востребованных является кредит "МикроАПК", который выдают по льготной процентной ставке на срок до 12 месяцев. Сумма кредита – от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.

Индивидуальные предприниматели могут взять кредит на текущие цели (приобретение товарно-материальных ценностей, оплата аренды) "Быстрое решение" на сумму до 1 миллиона рублей.

Кроме того, клиентам Россельхозбанка из Алтайского края и Республики Алтай доступна программа рефинансирования "Выгодное решение", в рамках которой можно рефинансировать кредиты на сумму до 20 миллионов рублей с возможностью предоставления дополнительного финансирования.

Помимо кредитных продуктов, Россельхозбанк предлагает представителям микробизнеса удобный сервис по продвижению товаров и услуг "Своё Родное". Здесь производители сельхозтоваров могут бесплатно расширить каналы сбыта собственной продукции.

Россельхозбанк также проводит акцию для бизнеса "Счёт в вашу пользу", где кешбэк достигает 20%. Это предложение для новых корпоративных клиентов. Стоимость тарифного плана расчётно-кассового обслуживания – 0 руб. в течение двух месяцев. Для участников проводится выпуск и обслуживание бизнес-карты в рамках тарифного плана – 0 руб/год. Кешбэк по бизнес-карте, открытой в рамках тарифного плана, – 20% за совершённые операции. Обслуживание систем дистанционного банковского обслуживания "Интернет-Клиент" и "Мобильный банк" – бесплатно.

Получить более подробную информацию о кредитных продуктах, открытии счетов и их условиях можно в любом офисе Алтайского филиала Россельхозбанка, по телефонам 8 (3852) 53-89-51, 8 (3852) 53-89-21, а также на официальном сайте.