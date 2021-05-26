В Барнауле отметят 16-летие известного алтайского журнала

В 2021 году журналу исполняется 16 лет. Он появился в начале двухтысячных на волне популярности печатных СМИ. Но волна схлынула, поглотив многих, а "Автограф" остался, верный своим читателям. Он по-прежнему молодой, энергичный и стильный. Таким его делают люди – герои публикаций, редакция, издатели.

Начало пути

Финансы, недвижимость, путешествия, архитектура, здоровье, красота, психология, гастрономия, производство, переработка, аудит, образование, наука – список тем и рубрик можно перечислять бесконечно. Своим журнал считают представители практически всех сфер бизнеса. Но начиналось всё с автолюбителей – такой была специфика издания в первые годы работы. Этот исторический след сохранился в названии журнала.

Герои журнала

Шаг за шагом каждый наш герой создавал свою историю успеха и делился ею с читателями. На страницах журнала опубликованы сотни интервью с предпринимателями Алтайского края. "Автограф" стал площадкой для фактов, мнений, прогнозов тысячи экспертов, в числе которых специалисты компаний, руководители предприятий, главы управлений, ведомств и министерств.

Мосты к читателю

Журнал можно найти во многих городских заведениях, офисах и приёмных Алтайского края. Его читают в госучреждениях, банках, бизнес-центрах, магазинах, гостиницах, кофейнях и ресторанах, салонах красоты, театрах и музеях. Однажды "Автограф" дошёл до Москвы: в 2017 году сентябрьский выпуск журнала был представлен на выставке в Государственной Думе РФ.

За пределами страниц

Журнал не только пишет о событиях, но и создаёт их. Издание выпустило много крутых проектов – "Большая сцена", "Факап", интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", "Светский салон", Благотворительный аукцион и многие другие.

Дорогая редакция

В течение 16 лет над журналом работали десятки специалистов: редакторы, корреспонденты, дизайнеры, фотографы, менеджеры, корректоры. "Автограф" жил и развивался благодаря талантам многих людей. Сегодня, как и всегда, журнал выпускает дружная команда единомышленников.

Главные редакторы "Автографа": Олег Купчинский, Надежда Овиденко, Людмила Орищенко, Ксения Островская, Юлия Демидова, Жанна Михиенко и Артемий Панченко.