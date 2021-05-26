8,3 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 8373 – до 5 026 168 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2416 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+839) и Московской области (+744). Алтайский край (+60) на 26 мая занимает 34-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 642 090 человек, в том числе 9135 – за последние сутки.

Скончались ещё 406 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 119 600 летальных случаев.