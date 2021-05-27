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Остановись, мгновенье. Две новые выставки открылись в "Республике ИЗО"

, ИА "Амител"
Посетителям галереи доступны пять больших выставочных залов

В галерее "Республика ИЗО" открылись две новые персональные выставки. Это "Обрезки металла" от скульптора Михаила Половникова и "Ретроспективный экспромт" от художницы Виолетты Метелицы

Михаил Половников представил 13 скульптур из металла, у каждой из которых – своя история и настроение. Виолетта Метелица выставила произведения живописи и графики за 25 лет творческой жизни.

Также в галерее доступны для посещения фотовыставки. Одна из них – "Воспоминания" от Дениса Калинина. Автор запечатлел прожитые мгновения и постарался передать эмоциональную ценность момента – счастливого или грустного.  

Открыта персональная фотовыставка Ольги Головиной. Профессиональный путь фотографа был начат около десяти лет назад. Ольга много путешествовала по Горному Алтаю и запечатлела его в макросъёмке.

Кроме того, посетители могут увидеть выставку Николая Буданова – "Был дед". В своих картинах художник думал о душе, свободе, человеке и о своём месте в этом мире. 

Выставки и экспозиция галереи меняются каждые полтора месяца. Входной билет на каждую из них стоит 50 рублей. "Республика ИЗО" работает четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 13:00 до 19:00. 

Галерея изобразительного искусства "Республика ИЗО"
Адрес: Барнаул, пр. Космонавтов, 6г, ТВК "Республика"
Режим работы: чт-вс – 13:00-19:00
Тел. +7 (996) 303-47-59
E-mail: respublikaizo@mail.ru
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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