ОНФ добился ремонта разбитой дороги в Алтайском крае

Народный фронт добился начала ремонта разбитой дороги Курья – Колывань – Бугрышиха в Алтайском крае, сообщили amic.ru в региональном отделении движения.

За помощью к общественникам обратились жители села Усть-Таловка ещё в июне прошлого года. Они рассказали, что проблемная дорога пересекает весь населённый пункт. При этом движение здесь интенсивное, помимо местных жителей и туристов, по ней ездят большегрузы и скорая помощь, проходит автобусный маршрут.

При этом сельчане и районные власти уже пытались добиться полноценного ремонта дороги и ограничить движение грузовиков по территории села, однако результатов это не давало. Чтобы решить проблему, активисты обратились в Министерство транспорта Алтайского края.

"Мы обратились в Министерство транспорта Алтайского края с просьбой взять ситуацию на контроль. В министерстве нам ответили, что включат разрушенный участок дороги Курья – Колывань – Бугрышиха в план дорожных работ на 2021 год. И вот долгожданный ремонт начался, жители Усть-Таловки сообщили нам, что дорогу укрепляют и расширяют", – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Ранее сообщалось, что дорогу Батурово – Киприно – Юдиха в Шелаболихинском районе реконструируют в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделили 131 миллион рублей.