"Обычное дело". Суриков о том, зачем Лукашенко "приземлил" в Белоруссии чужой самолёт

"Принудительная" посадка ирландского самолёта в Минске – это взвешенный и продуманный шаг сильного стратега Лукашенко. Так считает экс-губернатор Алтайского края Александр Суриков, который 12 лет был послом России в Белоруссии. По его словам, такие инциденты – обычная работа силовых служб любого государства. А Запад раздувает из истории скандал, чтобы поссорить Россию и Белоруссию.
Суриков рассказал amic.ru, почему Лукашенко на самом деле всё сделал правильно, что теперь грозит стране и как события будут разворачиваться дальше.
Об обвинениях в захвате самолёта
– Это совершенно обычное дело. Знаете, если заглянуть в историю, она очень богата на такие события. Ещё во времена холодной войны мы, Советский Союз, выкрадывали этих людей (имеет в виду Романа Протасевича, – прим. ред.). Изменников Родины, можно сказать. Их называть как угодно можно. И от нас их точно так же вывозили дипломатическими багажами и другими способами. Но тогда это другими методами делалось. Без использования авиации, по крайней мере.
Даже в Соединённых Штатах сейчас какое-то количество похожих людей отсиживает. И у нас, например, американцы сидят за свои неблаговидные поступки. Я, конечно, не отношу это к выдающимся событиям. Но мне непонятен фурор, который произвёл этот инцидент.
И сейчас тоже много случаев. Вы же их видите. Например, во времена моей работы в Белоруссии к нам прилетал президент Боливии. Его самолёт посадили в Вене: искали там Сноудена. Обыскали лайнер, никого не нашли и отпустили.
На мой взгляд, это обычная работа государства, которое хотело бы заполучить виновного в чём-то человека. Этому Протасевичу, насколько я понимаю, вменяются различные террористические вещи. Он призывал к диверсиям? Призывал. Должен быть наказан? Должен. Совершенно рядовая операция силовых служб КГБ Белоруссии. Подругу Протасевича, гражданку России, я думаю, скоро отпустят.
О реакции Латвии и Евросоюза
– Никто дипломатических отношений с Белоруссией пока не разорвал. Речь идёт об обоюдной высылке послов Латвии и Белоруссии. Конечно, ничего хорошего нет, потому что в государстве не будет представительства другой страны. А ведь между ними есть взаимоотношения бизнеса, государственных органов, транспортных структур. Например, через порты Латвии поставляется часть белорусской продукции на экспорт. И иногда возникают вопросы, которые требуют решения. Разбираться с этими коллизиями нужно на дипломатическом уровне. И вот здесь будет сложно, что нет официального представительства.
И Еврокомиссия также объявила о санкциях против экономических субъектов Белоруссии. В частности против авиакомпании "Белавиа". Но пока только Великобритания, насколько я знаю, реально отозвала у них лицензию.
Точно, конечно, нельзя предугадать, как всё будет развиваться дальше. Но я почему-то думаю, что пройдёт немного времени и всё уляжется.
Понятно, что этот сюжет сейчас хотят раздуть очень сильно. Во многом из-за прошлого года, когда в Белоруссии прошли выборы. И это одна из искр, которую можно использовать. Стоит главная задача – разорвать союз Белоруссии и России. И для Запада все методы сейчас хороши.
Стоил ли инцидент грядущих санкций?
– Всё ведь было сделано без нарушения международных авиационных правил. Самолёт находился в воздушном пространстве Белоруссии, над её территорией. Это зафиксировали диспетчерские службы.
Поэтому я не думаю, что это просчёт Лукашенко. Не просто же так появилась информация, что в этом самолёте летит Протасевич. Наверняка силовые структуры докладывали о происходящем и предлагали президенту решение. И наверняка они получили кивок в ответ.
Конечно, как стратег, президент страны всё понимал. Но, видимо, взвесил возможные последствия обоих вариантов. Ведь если этого не сделать, последуют действия структур, возможно, стоящих за Протасевичем. И нужно разобраться, работает ли он на какие-то структуры, которые могут навредить действующей власти. Видимо, Лукашенко посчитал, что это более опасно для страны, чем нынешний сюжет.
О поддержке со стороны России
– Конечно, поддержать – это правильное решение. Абсолютно верная позиция наших властей. Это ведь наш важный союзник. Надо защищать.
Ладно бы, если это был исключительно белорусский случай. А это, подчёркиваю, по всему миру происходит. Если бы это было что-то из ряда вон, всё было бы понятно: да, нехорошо, осуждаем. А таких случаев – ой-ой-ой.
И это рутинная работа спецслужб. Чтобы, не дай Бог, чего похуже не произошло.
О позициях Лукашенко в Белоруссии
– Я абсолютно уверен, что на президентских выборах победил Лукашенко. Может быть, избирком действительно что-то кому-то приписал или недописал. Но уж абсолютно точно Тихановская не победила. Да ну это же ерунда! На предыдущих выборах тоже была женщина-кандидат, Короткевич. И мы тогда мониторили эти выборы. Она так же набрала чуть больше 10%. Но у неё в голове почему-то не возникло мысли, что она теперь президент. Потому что нормальная женщина, учительница.
Долго ли сейчас вывести людей на улице? Есть ведь белорусский "Молодой фронт", который базируется в Чехии. Они неоднократно "выплясывали" у нас перед посольством, когда я там работал. И мы абсолютно точно знали, кто, сколько и за что им платит. Это обычные вещи сейчас. В России вот тоже недавно было. Думаете, дело в Навальном? Это всё политтехнологические инструменты. У людей есть какой-то протест внутри, да. Вот и выходят, чего бы им не выйти. Я смотрю на это совершенно разумно.
С чего всё вообще началось?
Самолёт авиакомпании Ryannair незапланированно приземлился в аэропорту Минска 23 мая из-за сообщения о минировании. Тревожная информация в итоге не подтвердилась. Зато белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту вместе со своей девушкой Софьей Сапегой, гражданкой России. На блогера завели уголовное дело по нескольким статьям, россиянка (пока) арестована на два месяца.
А дальше всё завертелось:
- Западные страны резко осудили действия Лукашенко и потребовали освободить Протасевича.
- Латвия (самолёт летел в Вильнюс) выслала белорусских дипломатов.
- Минск в ответ сделал то же самое с латвийскими послами.
- Великобритания запретила принимать у себя самолёты "Белавиа". И больше не будет летать в Белоруссию. Еврокомиссия призвала и другие страны сделать то же самое.
- Запад пригрозил дальнейшими санкциями.
- Россия соседей если не поддержала, то публично не осудила.
- Сам Лукашенко, обращаясь 26 мая к нации, объяснил, что всё делал "законно и по международным правилам".
Комментарии
Лукашенко совершил акт государственного терроризма. Это всё что нужно знать об этой на данный момент. Очень плохо что Россия в очередной раз встала на сторону усатого упыря.
Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Суриков поработал
бульбомэн ваше кукухой поехал! этожэ нада натворить то таких дел что теперь ссатца без власти остаться то.
Молодец Батька, дави гадов!
Лукашенко молодец, сильный правитель. Это не Янукович который раскис и сдал страну убегая от нациков.
Россия и Беларусь должны держаться вместе, это правильно. А парень настоящий предатель своей страны.
Когда обоср@лся и делаешь вид, что так и было задумано в грязных штанах стоять.
А тем временем ВВП стран с великими стратегами во главе
Россия - 11 326$
Белоруссия - 6 306$
С страны без престарелого лидера
Латвия - 18 031$
Лукашенко совершил акт государственного терроризма.
Не он начал. А ты, Абориген, если на тебя с топором, будешь правила соблюдать?
Хотя я за мир во всем мире и соблюдение международных норм.
Но , что тут ни говори. а операция с посадкой намного успешнее, чем посадка самолета с президентом, на котором Сноудена не оказалось, вот прокололись-то!
Испанский стыд
27.05.2021 09:43
- гость -
Никаких правил уже давно нет и Лукашенко сам их сломал.
Никакой посадки самолета президента с якобы Сноуденом не было. Ему просто отказали в пролёте воздушного пространства. В итоге самолет сел в Австрии, попили чайку и полетели дальше. Из каких поганых лоханей вы эти помои хлебаете, просто диву даешься.