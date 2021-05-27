"Обычное дело". Суриков о том, зачем Лукашенко "приземлил" в Белоруссии чужой самолёт

"Принудительная" посадка ирландского самолёта в Минске – это взвешенный и продуманный шаг сильного стратега Лукашенко. Так считает экс-губернатор Алтайского края Александр Суриков, который 12 лет был послом России в Белоруссии. По его словам, такие инциденты – обычная работа силовых служб любого государства. А Запад раздувает из истории скандал, чтобы поссорить Россию и Белоруссию.

Суриков рассказал amic.ru, почему Лукашенко на самом деле всё сделал правильно, что теперь грозит стране и как события будут разворачиваться дальше.

Об обвинениях в захвате самолёта

– Это совершенно обычное дело. Знаете, если заглянуть в историю, она очень богата на такие события. Ещё во времена холодной войны мы, Советский Союз, выкрадывали этих людей (имеет в виду Романа Протасевича, – прим. ред.). Изменников Родины, можно сказать. Их называть как угодно можно. И от нас их точно так же вывозили дипломатическими багажами и другими способами. Но тогда это другими методами делалось. Без использования авиации, по крайней мере.

Даже в Соединённых Штатах сейчас какое-то количество похожих людей отсиживает. И у нас, например, американцы сидят за свои неблаговидные поступки. Я, конечно, не отношу это к выдающимся событиям. Но мне непонятен фурор, который произвёл этот инцидент.

И сейчас тоже много случаев. Вы же их видите. Например, во времена моей работы в Белоруссии к нам прилетал президент Боливии. Его самолёт посадили в Вене: искали там Сноудена. Обыскали лайнер, никого не нашли и отпустили.

На мой взгляд, это обычная работа государства, которое хотело бы заполучить виновного в чём-то человека. Этому Протасевичу, насколько я понимаю, вменяются различные террористические вещи. Он призывал к диверсиям? Призывал. Должен быть наказан? Должен. Совершенно рядовая операция силовых служб КГБ Белоруссии. Подругу Протасевича, гражданку России, я думаю, скоро отпустят.

О реакции Латвии и Евросоюза

– Никто дипломатических отношений с Белоруссией пока не разорвал. Речь идёт об обоюдной высылке послов Латвии и Белоруссии. Конечно, ничего хорошего нет, потому что в государстве не будет представительства другой страны. А ведь между ними есть взаимоотношения бизнеса, государственных органов, транспортных структур. Например, через порты Латвии поставляется часть белорусской продукции на экспорт. И иногда возникают вопросы, которые требуют решения. Разбираться с этими коллизиями нужно на дипломатическом уровне. И вот здесь будет сложно, что нет официального представительства.

И Еврокомиссия также объявила о санкциях против экономических субъектов Белоруссии. В частности против авиакомпании "Белавиа". Но пока только Великобритания, насколько я знаю, реально отозвала у них лицензию.

Точно, конечно, нельзя предугадать, как всё будет развиваться дальше. Но я почему-то думаю, что пройдёт немного времени и всё уляжется.

Понятно, что этот сюжет сейчас хотят раздуть очень сильно. Во многом из-за прошлого года, когда в Белоруссии прошли выборы. И это одна из искр, которую можно использовать. Стоит главная задача – разорвать союз Белоруссии и России. И для Запада все методы сейчас хороши.

Стоил ли инцидент грядущих санкций?

– Всё ведь было сделано без нарушения международных авиационных правил. Самолёт находился в воздушном пространстве Белоруссии, над её территорией. Это зафиксировали диспетчерские службы.

Поэтому я не думаю, что это просчёт Лукашенко. Не просто же так появилась информация, что в этом самолёте летит Протасевич. Наверняка силовые структуры докладывали о происходящем и предлагали президенту решение. И наверняка они получили кивок в ответ.

Конечно, как стратег, президент страны всё понимал. Но, видимо, взвесил возможные последствия обоих вариантов. Ведь если этого не сделать, последуют действия структур, возможно, стоящих за Протасевичем. И нужно разобраться, работает ли он на какие-то структуры, которые могут навредить действующей власти. Видимо, Лукашенко посчитал, что это более опасно для страны, чем нынешний сюжет.

О поддержке со стороны России

– Конечно, поддержать – это правильное решение. Абсолютно верная позиция наших властей. Это ведь наш важный союзник. Надо защищать.

Ладно бы, если это был исключительно белорусский случай. А это, подчёркиваю, по всему миру происходит. Если бы это было что-то из ряда вон, всё было бы понятно: да, нехорошо, осуждаем. А таких случаев – ой-ой-ой.

И это рутинная работа спецслужб. Чтобы, не дай Бог, чего похуже не произошло.

О позициях Лукашенко в Белоруссии

– Я абсолютно уверен, что на президентских выборах победил Лукашенко. Может быть, избирком действительно что-то кому-то приписал или недописал. Но уж абсолютно точно Тихановская не победила. Да ну это же ерунда! На предыдущих выборах тоже была женщина-кандидат, Короткевич. И мы тогда мониторили эти выборы. Она так же набрала чуть больше 10%. Но у неё в голове почему-то не возникло мысли, что она теперь президент. Потому что нормальная женщина, учительница.

Долго ли сейчас вывести людей на улице? Есть ведь белорусский "Молодой фронт", который базируется в Чехии. Они неоднократно "выплясывали" у нас перед посольством, когда я там работал. И мы абсолютно точно знали, кто, сколько и за что им платит. Это обычные вещи сейчас. В России вот тоже недавно было. Думаете, дело в Навальном? Это всё политтехнологические инструменты. У людей есть какой-то протест внутри, да. Вот и выходят, чего бы им не выйти. Я смотрю на это совершенно разумно.

С чего всё вообще началось?

Самолёт авиакомпании Ryannair незапланированно приземлился в аэропорту Минска 23 мая из-за сообщения о минировании. Тревожная информация в итоге не подтвердилась. Зато белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту вместе со своей девушкой Софьей Сапегой, гражданкой России. На блогера завели уголовное дело по нескольким статьям, россиянка (пока) арестована на два месяца.

А дальше всё завертелось: