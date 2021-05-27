"Ростелеком" обеспечил быстрым интернетом участников Кубка мира по гребле

"Ростелеком" предоставил сетевую инфраструктуру, Wi-Fi и видеонаблюдение на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошёл в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года.

Компания построила волоконно-оптические сети на гребном канале ещё в 2018 году для первых международных соревнований "Кубок чемпионов". Тогда оператор проложил два километра магистральных линий связи и ещё два – внутри административного помещения и из него до судейской вышки. Заказчиком проекта выступила Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

Подготовку к этому Кубку мира компания начала полгода назад. Пропускную способность основного канала связи оператор довёл до 10 Гбит/с. Для повышения надёжности сети специалисты "Ростелекома" построили резервный канал связи из Новоалтайска.

На острове гребного канала, где находились администрация, судейская вышка и базировались спортсмены, компания спроектировала беспроводной интернет, значительно расширив территорию действия сигнала. В зоне отдыха и питания спортсменов и по всему периметру острова "Ростелеком" установил 22 точки Wi-Fi и ещё 15 точек – внутри административного здания, в том числе для работы аккредитованных СМИ.

"Ростелеком" в короткий срок произвёл монтаж оборудования. Мобильные бригады ежедневно дежурили на объектах, решали проблемы в любое время суток. В этом уникальном для Алтайского края событии сотрудники компании показали высокий уровень профессионализма и выполнили задачу на 100%", – отметил ведущий специалист отдела обеспечения участия в физкультурных и спортивных мероприятиях Министерства спорта Алтайского края Пётр Кайдаш.

На противоположном берегу гребного канала, где размещались трибуны и торговые ряды, работали камеры видеонаблюдения оператора. В дни соревнований компания по дороге к трибунам открыла лаундж-зону, в которой болельщики могли отдохнуть, зарядить смартфоны, ознакомиться с видеосервисом Wink и сфотографироваться на память о соревновании с веслом и в символическом каноэ.

"Подготовка технической инфраструктуры для Кубка мира по гребле стала для нас сверхважным делом. У нас уже есть опыт работы на спортивных состязаниях мирового уровня. "Ростелеком" выступал генеральным партнёром зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, ряда российских чемпионатов по фигурному катанию. Наши специалисты хорошо потрудились, чтобы спортсмены со всех уголков мира были на связи, а сами соревнования прошли на достойном для Алтайского края уровне", – прокомментировал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Напомним, за четыре соревновательных дня были разыграны шесть олимпийских лицензий в лодках-одиночках на Игры в Токио и медали этапа Кубка мира в 28 видах программы. В состязаниях участвовали 300 спортсменов из 57 стран мира. Соревнования посетили порядка 20 тысяч человек. Трансляцию в прямом эфире смотрели 17 тысяч зрителей из 120 стран.