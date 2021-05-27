35-градусная жара, грозы и дожди придут в Алтайский край 27 мая

Жаркая, дождливая и очень ветреная погода ожидается в Алтайском крае в четверг, 27 мая, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +25 до +30 градусов, местами по югу потеплеет до +35 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы и град. Ветер северо-западный, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по востоку – до 25-27 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов. В конце дня ожидается кратковременный дождь. Не исключена гроза, возможен град. Скорость ветра в краевой столице – до 17 м/с.