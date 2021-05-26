Врач развеял популярный миф о том, что сидение на холодном приводит к болезням почек

Распространённая информация о том, что, посидев на холодном, можно застудить почки – миф. Об этом рассказал врач-андролог Андрей Лычагин.

Врач отметил, что заболевание, которым часто пугают любителей посидеть на земле или бетоне, называется пиелонефрит. Однако возникает оно, вопреки расхожему мнению, не из-за сидения на холодном, а из-за инфекции.

Симптомы воспаления тканей и канальцев почек следующие: боль в пояснице, лихорадка, озноб, проливной пот, интоксикация, тошнота, рвота и головная боль. Инфекция может "прицепиться" к человеку из-за снижения иммунитета.

Специалист рассказал, что переохлаждение действительно опасно. Но в этом случае у человека может развиться цистит или миозит. Первое – это воспаление мочевого пузыря, которое чаще всего встречается у женщин. Второе – воспалительный процесс в скелетных мышцах.

Врач посоветовал не заниматься самолечением и сразу обращаться к специалистам, так как все эти болезни лечатся по-разному.

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