"Слетела с катушек". Алексей Пушков предсказал роковой век для США

Сенатор Алексей Пушков, комментируя серии убийств со стрельбой в США, назвал текущее столетие роковым для страны. В своём Telegram-канале парламентарий выразил мнение, что Америка деградирует и политически, и социально.

"Относительно устойчивый баланс, который поддерживался в стране в XX веке, взорвался, а в 2020-м страна слетела с катушек. Прежней Америки уже нет – от неё остался только миф, да и он сильно потускнел", – считает политик.

Пушков отметил, что "американская мечта" умирает на глазах, а период расцвета Соединённых Штатов уже позади. "Судя по всему, XXI век станет роковым для США", – заключил сенатор.

Ранее Алексей Пушков заявил, что президент США Джозеф Байден пытается "поставить Россию на колени", а также предположил, что Вашингтон намерен проводить политику "с позиции силы".