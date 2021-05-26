Военнослужащим в России повысят зарплату

С 1 октября в России повысят оклады военнослужащим, которые проходят службу как по контракту, так и по призыву. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — сказано в сообщении.

Повышения также коснутся тех, кто проходит службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, таможенников, пожарных и других.

Напомним, что с 1 мая пересчитали размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и пенсионерам, которые работали в угольной промышленности.