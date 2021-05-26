Концерн "Калашников" показал видео испытаний нового вида оружия

Концерн "Калашников" показал видеозапись испытаний неизвестного российского оружия. Ролик опубликовали на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?" – сказано в подписи к видео.

Комментаторы предположили, что на кадрах показаны испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

Ранее Минобороны России вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве в связи с информацией об участии ФРГ в учениях НАТО с отработкой элементов применения американского тактического ядерного оружия. В Минобороны отметили, что участие "неядерных стран" в подобных сценариях – это грубейшее нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.