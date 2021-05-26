Рейс Минск – Барселона развернули в воздухе перед границами Польши

Рейс авиакомпании "Белавиа" Минск – Барселона развернули в воздухе. Судно некоторое время летало кругами в районе Брестской области Минска, после чего повернула в сторону аэропорта вылета.

Как пишет РЕН ТВ, пользователи соцсетей обратили внимание на странное поведение самолёта по карте Flighradar. По информации источника, разворот связан с его недопуском в польское воздушное пространство.

Напомним, что 23 мая борт Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, развернули в воздушном пространстве Белоруссии якобы из-за сообщения о наличии бомбы на борту.

Лайнер сел в Минске, его проверили, однако ничего опасного обнаружено не было. Этим же рейсом летел Роман Протасевич, экс-главред Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским, а также его девушка, россиянка Софья Сапега. В результате их задержали.

Позднее саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании борта поступило из Швейцарии. Как отметил глава страны в своём выступлении, решение было законным по всем международным правилам.