Жительница Барнаула заявила о "несправедливости" с розыгрышем квартиры на Кубке по гребле

Сразу две жительницы Барнаула могли выиграть квартиру на розыгрыше призов для болельщиков второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, однако упустили возможность, не явившись на розыгрыш. В итоге обладателем главного приза стал Даниил Павлюченко, проживающий в краевой столице.
Последний день соревнований был омрачён резко испортившейся погодой – во время заездов начался сильный ливень, который приостановил соревнования спортсменов и разогнал большинство болельщиков.
Приглашённая из толпы девочка вытащила чек, который принадлежал Наталье Бабашкиной. Как оказалось, её на месте не было, а потому ведущий попросил свою помощницу, выбранную из числа болельщиков, достать другой. Новым победителем оказалась Любовь Леванюк, которой также не оказалось на трибунах.
В итоге победителем стал Даниил Павлюченко, который был на месте и получил в качестве приза квартиру.
Отметим, что по правилам конкурса, которые были указаны в соглашении, победителю нужно явиться на сцену для вручения приза, а участники обязательно должны присутствовать при его проведении.
На следующий день Наталья Бабашкина начала распространять в Telegram сообщение о том, что она многодетная мать и была на канале с двумя детьми. Из-за ухудшения погоды она не дождалась розыгрыша и повезла детей домой.
По словам Натальи, она не слышала о том, что участники розыгрыша обязаны присутствовать при его проведении, поскольку её об этом не предупреждали. Тот факт, что квартира досталась другому барнаульцу, мать считает несправедливым и просит вернуть ей квартиру.
Комментарии
Кусай локти ЯЖЕМАТЬ
Тут надо проверить ещё такой момент — имеет ли в принципе право организатор лотереи делать личное присутствие участника на розыгрыше непременным условием получения приза?
Был я в тот день на гребном канале. Видел розыгрыш - все по-честному. Народ мок под дождем одинаково, но кто-то не смог терпеть и укатил домой, остальные терпели и ждали. В условиях розыгрыша черным по белому было написано - личное присутствие и три минуты, чтобы появиться перед сценой. Если Бабашкина не прочитала - это лично ее проблемы. Павлюченко получил квартиру честно. Ему вообще в тот день повезло дважды. Сначала приз от банка Открытия выиграл, а потом и квартиру.
27.05.2021 08:24
- гость -
А такие условия участникам, про личное присутствие и про 3 минуты, закон в принципе разрешает выставлять или нет?
Организатор розыгрыша устанавливает правила получения призов. На этом всё, вопрос закрыт
27.05.2021 08:27
Виктор
Конечно, это условия конкурса, публикуются публично. Кто хочет - участвует, никого же силком не заставляют. А раз принял решение участвовать в розыгрыше - то должен выполнить условия организатора, если они не противоречат законодательству. А они не противоречат. Кто платит - тот и заказывает музыку.
Организатор розыгрыша определяет правила получения призов. Всё, вопрос закрыт
Всегда такие розыгрыши проходят среди присутствующих людей. Открытие какого-либо магазина, презентации новой линейки товаров и т.д. Гребной канал не исключение. Кому нужен был приз, тот дождался. А этой мадмуазель пора уже смириться, что профукала она счастье. Своими действиями она выставляет себя с не лучшей точки зрения. Повезет в другой раз))
Обидно. конечно, ей, но что поделаешь
Дайте уже Многодетной Мамке ещё одну квартирку, не обеднеете ведь, а ей приятно. А то как то не по людски, сначала позвонили, обрадовали, а потом... не дали..?
Вы так навсегда останетесь в памяти, как жмоты. Дайте квартиру и всё тут!!!
Я рекомендую Наталье Бабашкиной в любом случае не отчаиваться, а ещё несколько раз всё проверить, нет ли в этой ситуации какой-то, говоря простым языком, юридической шероховатости или зыбкого момента
яжемать
яжемаме, которая в декретах сидела и по уходу на больничных... или мужчине, который работает и платит налоги
все правильно
тем более через 2 чека, победитель нашелся
значит точно все честно!
27.05.2021 08:41
Уважаемый организатор
Удивительная логика! Так можно про Вас лично сказать - дайте ей квартиру. Жалко что ли?
27.05.2021 08:50
Виктор
Не ищи то, чего нет! Завязывайте придитаться ко всем и вся! начните с себя!
Верните награбленное в мозолистые руки!
Наталья, напиши свой расчётный счёт, народ накидает тебе лавешек на квартирку.
А эти жмоты и пусть подавятся.
Как я люблю читать про таких обиженок! Все ей должны, все её обнесли... а вот получи фигу с маслом и кусай локти.
Стимулирующие лотереи для того и проводятся, чтобы собрать побольше людей, а не чтобы очередной деревенской подарить квартиру/машину/смартфон. Читайте правила, установленные организаторами, а то, что пытались схитрить, закинув билет в лототрон, естиь свидетельство непроходимой тупости и жадности.
Виктор а вы верите что человеку может случайно повёз и дважды??
*Повезти
Представьте другую ситуацию: "Вручили квартиру неведомо кому, даже не видя человека на розыгрыше". Сразу ясно, что подстава. Очевидное правило, что нужно быть. Везде где участвовал, везде прел лично в толпе. Яжмать очередная, все должны, все вокруг подождут и потерпят. Что за люди ...
27.05.2021 09:12
Поможем Матери
Наталья, напиши свой расчётный счёт, народ накидает тебе лавешек на квартирку.
А эти жмоты и пусть подавятся.
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Присоединяюсь! Давайте р/с! На контрацептивы и рекситин скинемся...
"Присоединяюсь! Давайте р/с! На контрацептивы и рекситин скинемся..."
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яжемаме, которая в декретах сидела и по уходу на больничных... или мужчине, который работает и платит налоги
Ну, герой. мужик, что уж тут. Твоя-то жена без декретов поди? родила, и на следующий день-налоги платить!
Обидно, но это правила и они на подобных розыгрышах всегда такие, иначе там никто бы не стоял до конца. А то что выигрывали погононосцы и чувак по несколько раз, одно только объяснение чеков больше было накидано. По крайней мере в честности розыгрыша пальмового сыра я не сомневаюсь.