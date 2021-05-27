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Жительница Барнаула заявила о "несправедливости" с розыгрышем квартиры на Кубке по гребле

, ИА "Амител"
Многодетная мать выиграла квартиру, однако не присутствовала на церемонии и упустила свой приз
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сразу две жительницы Барнаула могли выиграть квартиру на розыгрыше призов для болельщиков второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, однако упустили возможность, не явившись на розыгрыш. В итоге обладателем главного приза стал Даниил Павлюченко, проживающий в краевой столице.

Последний день соревнований был омрачён резко испортившейся погодой – во время заездов начался сильный ливень, который приостановил соревнования спортсменов и разогнал большинство болельщиков.

Приглашённая из толпы девочка вытащила чек, который принадлежал Наталье Бабашкиной. Как оказалось, её на месте не было, а потому ведущий попросил свою помощницу, выбранную из числа болельщиков, достать другой. Новым победителем оказалась Любовь Леванюк, которой также не оказалось на трибунах.

В итоге победителем стал Даниил Павлюченко, который был на месте и получил в качестве приза квартиру.

Отметим, что по правилам конкурса, которые были указаны в соглашении, победителю нужно явиться на сцену для вручения приза, а участники обязательно должны присутствовать при его проведении.

На следующий день Наталья Бабашкина начала распространять в Telegram сообщение о том, что она многодетная мать и была на канале с двумя детьми. Из-за ухудшения погоды она не дождалась розыгрыша и повезла детей домой.

По словам Натальи, она не слышала о том, что участники розыгрыша обязаны присутствовать при его проведении, поскольку её об этом не предупреждали. Тот факт, что квартира досталась другому барнаульцу, мать считает несправедливым и просит вернуть ей квартиру.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.05.2021 08:16
Гость

Кусай локти ЯЖЕМАТЬ

27.05.2021 08:19
Виктор

Тут надо проверить ещё такой момент — имеет ли в принципе право организатор лотереи делать личное присутствие участника на розыгрыше непременным условием получения приза?

27.05.2021 08:24
- гость -

Был я в тот день на гребном канале. Видел розыгрыш - все по-честному. Народ мок под дождем одинаково, но кто-то не смог терпеть и укатил домой, остальные терпели и ждали. В условиях розыгрыша черным по белому было написано - личное присутствие и три минуты, чтобы появиться перед сценой. Если Бабашкина не прочитала - это лично ее проблемы. Павлюченко получил квартиру честно. Ему вообще в тот день повезло дважды. Сначала приз от банка Открытия выиграл, а потом и квартиру.

27.05.2021 08:27
Виктор

27.05.2021 08:24
- гость -

А такие условия участникам, про личное присутствие и про 3 минуты, закон в принципе разрешает выставлять или нет?

27.05.2021 08:29
гость

Организатор розыгрыша устанавливает правила получения призов. На этом всё, вопрос закрыт

27.05.2021 08:30
- гость -

27.05.2021 08:27
Виктор

Конечно, это условия конкурса, публикуются публично. Кто хочет - участвует, никого же силком не заставляют. А раз принял решение участвовать в розыгрыше - то должен выполнить условия организатора, если они не противоречат законодательству. А они не противоречат. Кто платит - тот и заказывает музыку.

27.05.2021 08:32
гость

Организатор розыгрыша определяет правила получения призов. Всё, вопрос закрыт

27.05.2021 08:34
Parom4ik

Всегда такие розыгрыши проходят среди присутствующих людей. Открытие какого-либо магазина, презентации новой линейки товаров и т.д. Гребной канал не исключение. Кому нужен был приз, тот дождался. А этой мадмуазель пора уже смириться, что профукала она счастье. Своими действиями она выставляет себя с не лучшей точки зрения. Повезет в другой раз))

27.05.2021 08:41
- гость -

Обидно. конечно, ей, но что поделаешь

27.05.2021 08:41
Уважаемый организатор

Дайте уже Многодетной Мамке ещё одну квартирку, не обеднеете ведь, а ей приятно. А то как то не по людски, сначала позвонили, обрадовали, а потом... не дали..?
Вы так навсегда останетесь в памяти, как жмоты. Дайте квартиру и всё тут!!!

27.05.2021 08:50
Виктор

Я рекомендую Наталье Бабашкиной в любом случае не отчаиваться, а ещё несколько раз всё проверить, нет ли в этой ситуации какой-то, говоря простым языком, юридической шероховатости или зыбкого момента

27.05.2021 08:59
- гость -

яжемать

27.05.2021 09:01
гость

яжемаме, которая в декретах сидела и по уходу на больничных... или мужчине, который работает и платит налоги

27.05.2021 09:04
- гость -

все правильно
тем более через 2 чека, победитель нашелся
значит точно все честно!

27.05.2021 09:06
- гость -

27.05.2021 08:41
Уважаемый организатор
Удивительная логика! Так можно про Вас лично сказать - дайте ей квартиру. Жалко что ли?

27.05.2021 08:50
Виктор
Не ищи то, чего нет! Завязывайте придитаться ко всем и вся! начните с себя!

27.05.2021 09:06
Квартиру нашей Наташе !!!

Верните награбленное в мозолистые руки!

27.05.2021 09:12
Поможем Матери

Наталья, напиши свой расчётный счёт, народ накидает тебе лавешек на квартирку.
А эти жмоты и пусть подавятся.

27.05.2021 09:15
Митенька ржевский

Как я люблю читать про таких обиженок! Все ей должны, все её обнесли... а вот получи фигу с маслом и кусай локти.
Стимулирующие лотереи для того и проводятся, чтобы собрать побольше людей, а не чтобы очередной деревенской подарить квартиру/машину/смартфон. Читайте правила, установленные организаторами, а то, что пытались схитрить, закинув билет в лототрон, естиь свидетельство непроходимой тупости и жадности.

27.05.2021 09:17
- гость -

Виктор а вы верите что человеку может случайно повёз и дважды??

27.05.2021 09:18
- гость -

*Повезти

27.05.2021 09:20
Денчик

Представьте другую ситуацию: "Вручили квартиру неведомо кому, даже не видя человека на розыгрыше". Сразу ясно, что подстава. Очевидное правило, что нужно быть. Везде где участвовал, везде прел лично в толпе. Яжмать очередная, все должны, все вокруг подождут и потерпят. Что за люди ...

27.05.2021 09:22
Митенька ржевский

27.05.2021 09:12
Поможем Матери
Наталья, напиши свой расчётный счёт, народ накидает тебе лавешек на квартирку.
А эти жмоты и пусть подавятся.
***
Присоединяюсь! Давайте р/с! На контрацептивы и рекситин скинемся...

27.05.2021 09:35
гость

"Присоединяюсь! Давайте р/с! На контрацептивы и рекситин скинемся..."
+

27.05.2021 09:39
- гость -

яжемаме, которая в декретах сидела и по уходу на больничных... или мужчине, который работает и платит налоги

Ну, герой. мужик, что уж тут. Твоя-то жена без декретов поди? родила, и на следующий день-налоги платить!

27.05.2021 09:56
Гость

Обидно, но это правила и они на подобных розыгрышах всегда такие, иначе там никто бы не стоял до конца. А то что выигрывали погононосцы и чувак по несколько раз, одно только объяснение чеков больше было накидано. По крайней мере в честности розыгрыша пальмового сыра я не сомневаюсь.

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