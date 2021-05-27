Житель Алтая встретил обессиленного марала и убил его

В Турочакском районе завершили расследование уголовное дела против местного жителя за незаконную охоту с особо крупным ущербом. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
"Органом дознания установлено, что мужчина 19.03.2021, находясь недалеко от с. Иогач Турочакского района Республики Алтай, увидел истощённое дикое парнокопытное животное – благородного оленя (марал), которое решил добыть, – уточнили в пресс-службе района. – Для этого он его ножом умертвил, разделал, а мясо забрал себе".
Ущерб оценили в 210 тысяч рублей. Сельчанин признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела направили на рассмотрение в суд.
Напомним, в апреле суд вынес приговор жителю села Балыкча Улаганского района, обвинённому в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории с особо крупным ущербом.
Он добыл семь особей краснокнижной кабарги, а также по одной – медведя и зайца. Ущерб государству оценили в сумму, превышающую 12 млн рублей.
Комментарии
всё правильно сделал! ну а чё мясу то пропадать?
Доктора МЯСникова бы слушал,
и мясо бы не кушал.
27.05.2021 08:46
- гость -
Как это МЯСО не кушать ?????
27.05.2021 08:46
- гость -
Сельдерей там или кабачёк можно не кушать! А не кушать мясо нельзя!
Как это МЯСО не кушать ?????
Как, как.. Как МЯС ников, только ему фамилию на Травкин поменять надо,
а лучше на Винегретов.
Добрый человек встретился, избавил животинку от мучений. Ну и разумный в доьавок, что мясу то пропадать - как тут уже выше написали.
все от этого выиграли
1) животное избавилось от мучений
2) сельчанин получил мясо
3) государство может быть получит деньги (которые потратит на пенсионеров, учителей, врачей)
Убийца!!!!!!
27.05.2021 09:40
Мадам
Мадам, а как насчет мяса, на покушать..))