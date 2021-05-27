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Житель Алтая встретил обессиленного марала и убил его

, ИА "Амител"
Против мужчины возбудили уголовное дело
Фото: rusdialog.ru

Фото: rusdialog.ru

В Турочакском районе завершили расследование уголовное дела против местного жителя за незаконную охоту с особо крупным ущербом. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

"Органом дознания установлено, что мужчина 19.03.2021, находясь недалеко от с. Иогач Турочакского района Республики Алтай, увидел истощённое дикое парнокопытное животное – благородного оленя (марал), которое решил добыть, – уточнили в пресс-службе района. – Для этого он его ножом умертвил, разделал, а мясо забрал себе".

Ущерб оценили в 210 тысяч рублей. Сельчанин признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела направили на рассмотрение в суд.

Напомним, в апреле суд вынес приговор жителю села Балыкча Улаганского района, обвинённому в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории с особо крупным ущербом.

Он добыл семь особей краснокнижной кабарги, а также по одной – медведя и зайца. Ущерб государству оценили в сумму, превышающую 12 млн рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.05.2021 08:42
- гость -

всё правильно сделал! ну а чё мясу то пропадать?

27.05.2021 08:46
- гость -

Доктора МЯСникова бы слушал,
и мясо бы не кушал.

27.05.2021 08:52
- гость -

27.05.2021 08:46
- гость -

Как это МЯСО не кушать ?????

27.05.2021 08:56
- гость -

27.05.2021 08:46
- гость -

Сельдерей там или кабачёк можно не кушать! А не кушать мясо нельзя!

27.05.2021 08:56
- гость -

Как это МЯСО не кушать ?????

Как, как.. Как МЯС ников, только ему фамилию на Травкин поменять надо,
а лучше на Винегретов.

27.05.2021 09:05
- гость -

Добрый человек встретился, избавил животинку от мучений. Ну и разумный в доьавок, что мясу то пропадать - как тут уже выше написали.

27.05.2021 09:36
гiсть

все от этого выиграли
1) животное избавилось от мучений
2) сельчанин получил мясо
3) государство может быть получит деньги (которые потратит на пенсионеров, учителей, врачей)

27.05.2021 09:40
Мадам

Убийца!!!!!!

27.05.2021 10:07
- гость -

27.05.2021 09:40
Мадам

Мадам, а как насчет мяса, на покушать..))

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