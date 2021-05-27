Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса

Делать вакцинацию от COVID-19 обязательной нельзя, люди сами должны осознать необходимость в прививке, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляцию которого вёл канал "Россия 1".
"Я хочу ещё раз обозначить свою позицию. Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", – сказал глава государства.
По его словам, люди должны понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться "с очень серьёзной и даже смертельной опасностью". Путин также добавил, что в России созданы все условия для вакцинации, а прививка является надёжной и безопасной.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 в стране. Он отмечал, что такое решение могут принять в ситуациях, в которых потребуется защита большинства населения. В Кремле, в свою очередь, заявили, что такой вопрос в администрации президента не прорабатывают.
Комментарии
кто напишет про пенсионный возраст?
27.05.2021 09:14
- гость -
кто напишет про пенсионный возраст?
АБОРИГЕН и прочие его почитатели))
Абсолютно не интересно, что сказал Путин. Его слова ничего не стоит-сегодня так, а завтра этак.
27.05.2021 09:19
- гость -
зачем ты тогда открыл эту новость, раз она тебе не интересна. Шалишь. Очень тебе интересно, не обманывай хотя бы сам себя.
Тут надо понимать и чётко осознавать, что никто не сделал большего для дискредитации российской вакцины, чем этот гражданин.
А то, без вакцинации туда не пойди, здесь не ходи. Правильно и своевременно сказал.
Начали рекламировать вакцинацию, прям навязывают усиленно и настойчиво так "рекомендуют". Ну не хочет человек вакцинироваться, ну и пусть живёт, и не нужно его за это гнобить. Скоро забудем этот ковид, так же как "эпидемии" по грипу птиц, свиному грипу и т.д.
27.05.2021 09:34
АБОРИГЕН
Тут надо понимать и чётко осознавать, что никто не сделал большего для дискредитации российской вакцины, чем этот гражданин.
Обвинения должны быть подтверждены, информацию в студию)