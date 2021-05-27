Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса

Делать вакцинацию от COVID-19 обязательной нельзя, люди сами должны осознать необходимость в прививке, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляцию которого вёл канал "Россия 1".

"Я хочу ещё раз обозначить свою позицию. Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", – сказал глава государства.

По его словам, люди должны понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться "с очень серьёзной и даже смертельной опасностью". Путин также добавил, что в России созданы все условия для вакцинации, а прививка является надёжной и безопасной.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 в стране. Он отмечал, что такое решение могут принять в ситуациях, в которых потребуется защита большинства населения. В Кремле, в свою очередь, заявили, что такой вопрос в администрации президента не прорабатывают.