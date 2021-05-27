Краеведческий музей в Барнауле переехал из-за реконструкции

Фото: пресс-служба Алтайского государственного краеведческого музея

Алтайский государственный краеведческий музей в Барнауле переехал по адресу пр. Красноармейский, 28, где ранее располагался театр кукол "Сказка". Об этом amic.ru рассказали представители культурного учреждения.

"На двух этажах особняка купца Василия Зубова в пяти залах разместились разделы по природе, этнографии и археологии Алтая, горнозаводскому производству и купечеству, – уточнили в музее. – Около 500 подлинных экспонатов знакомят посетителей с удивительной природой и богатой историей нашего региона с древнейших времён до начала XX века".

Переезд связан с крупномасштабной реконструкцией здания по адресу ул. Ползунова, 46, которое больше не принимает гостей.

Вместе с тем продолжают работать выставочные залы, которые находятся напротив филармонии (ул. Ползунова, 39).

Уточнить информацию либо записаться на экскурсию можно по телефону 8 (3852) 20-51-44 или на сайте myagkm.ru.