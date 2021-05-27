Жительница Барнаула поверила лжебанкиру и лишилась почти миллиона рублей

В Барнауле 63-летняя местная жительница поверила в выдуманную историю мошенников и перевела им 954 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, женщине, которая уже знала о методах работы аферистов, позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Во время беседы он заверил, что злоумышленники пытаются оформить на имя пенсионерки кредит на сумму 454 тысячи рублей. И чтобы обезопасить счёт, "сотрудник безопасности" попросил следовать его указаниям.

"Не сомневаясь в правдивости слов неизвестного, горожанка сообщила мужчине реквизиты имеющейся банковской карты, коды и пароли. После чего потерпевшая, следуя указаниям афериста, сняла в банкомате деньги и перевела несколько раз на продиктованный мошенником счёт", – говорится в сообщении.

После этого незнакомец пообещал связаться с женщиной в течение часа, но этого не произошло. Женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.