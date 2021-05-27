Сборная России выиграла у Дании на чемпионате мира по хоккею

В среду, 26 мая, в своём четвёртом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге сборная России праздновала победу над Данией со счётом 3:0.

Первую шайбу в игре россияне сумели забросить лишь на последней минуте второго периода. Отличился 21-летний Иван Морозов. В заключительной двадцатиминутке голы Александра Барабанова и Дмитрия Воронкова закрепили преимущество команды Валерия Брагина.

В день игры с датчанами в расположение сборной из-за океана прилетел нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, но из-за карантина сыграть за россиян он сможет только через неделю.

Таким образом, в четырёх матчах сборная России набрала 9 очков и занимает второе место в группе "А" вслед за словаками.

Первую победу в Латвии наконец-то сумели одержать канадцы. После трёх поражений на старте чемпионата 26 мая "Кленовые листья" с большим трудом обыграли норвежцев со счётом 4:2.

Также впервые за 59 лет на чемпионате мира в основное время удалось выиграть команде Великобритании. 26 мая британцы одолели сборную Белоруссии со счётом 4:3. Этот успех стал первым в финальных турнирах мировых первенств, начиная с 1962 года. Тогда британцы сумели обыграть Финляндию с результатом 7:5.

Следующий матч сборная России проведёт в субботу, 29 мая. Соперником команды Валерия Брагина станет сборная Швейцарии.