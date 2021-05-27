Баста даст грандиозный концерт в Барнауле в рамках тура по России

11 июня в Барнауле даст концерт Баста – музыкант, выросший в Ростове-на-Дону и покоривший столичную хип-хоп-тусовку. Шоу пройдёт в СК "Темп". Изначально планировалось, что концерт состоится в "Титов-Арене".
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В Барнаул Баста приедет в рамках своего грандиозного всероссийского тура. Основным, но далеко не главным поводом для встречи станет его очередной альбом под номером "пять", скачивание которого в Сети бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды. Во время концерта рэпер исполнит такие песни, как такие "Удивительный мир", "Там, где нас нет", "Выпускной".
Баста уже достиг невиданных для многих вершин: он записывает альбомы, занимается совместными проектами, создал собственный лейбл Gasgolder, его нередко можно увидеть на телеэкране, в том числе в составе жюри проекта "Голос".
Amic.ru предлагает выиграть два билета на концерт Басты:
- подпишитесь на @amic.ru и @kta_liga__art;
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Итоги подведём с помощью программы @lizaonair и выберем одного победителя, который получит два билета.
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