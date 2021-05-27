Число случаев коронавируса в Горном Алтае перевалило за 17 тысяч

В Горном Алтае за минувшие сутки зафиксировали 18 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 17 005 человек. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает оперативный штаб республики.

"Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Чемальского района, у жителя Шебалинского района", – говорится в сообщении.

За весь период в регионе выздоровели 16 614 человек, в том числе восемь – за прошедшие сутки.

Скончался ещё один пациент с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 280 смертей, в том числе 237 – от коронавируса.