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Это вам не игрушки. Как в Барнауле учат иностранным языкам с помощью настольных игр

, ИА "Амител"
Интерес ребёнка к процессу обучения – один из залогов успеха

В школьной программе иностранные языки входят в обязательный перечень предметов. Чаще всего дети изучают английский, а иногда, в качестве второго языка, – немецкий, французский или даже китайский. Но часто школьники посещают эти уроки без особого энтузиазма, потому что им не нравится подача учебного материала или "зубрёжка" правил даётся с трудом.

Интерес ребёнка к процессу обучения – один из залогов успеха, утверждает основатель языкового центра Вера Каменская. Занятия идут эффективнее, когда нет напряжения или страха. Именно так проходят уроки в языковом центре Lucky Land, где практикуют игровой формат. Вера Каменская, основатель центра, создаёт авторские обучающие настольные игры, которые помогают как детям, так и взрослым запоминать слова и грамматические конструкции, а главное – понимать, а не зубрить правила. На радио "Эхо Москвы" предприниматель рассказала, как проходят занятия и почему играми центра интересуются даже за границей. 

– Как давно существует ваш центр и какие шаги были предприняты вами для его развития?

– Центр я открыла в 2015 году. Тогда я только начинала и мало разбиралась в бизнесе – просто почувствовала, что хочу иметь своё дело. В 2016 году я поехала на форум АТР, и после этой поездки у меня появилось понимание, как действовать, какие дальнейшие шаги совершать, чтобы развивать свой центр. В 2017 году я взяла свой первый грант на развитие бизнеса, начала делать обучающие настольные игры.

Тогда у меня была задумка – перевести настольные игры в цифровой формат. Деньги гранта я потратила на проектор и интерактивную доску.

Потом я заметила, что детям больше нравится играть вживую. Интерактивная доска – это здорово, мы ею пользуемся, но я решила развивать именно настольные игры, обучающие языку. Мы играем в них на уроках, и родители также покупают их домой и играют с детьми.

Ваши игры это авторская методика или это известные развлечения, переведённые под языковой формат?

– Есть известные форматы, вроде лото или домино, но есть и мои авторские разработки, которые я собираюсь патентовать.

Чем игровой формат полезен в изучении языка?

– Главное – человек расслабляется. Уходит напряжение. Ведь часто школа, особенно у детей, ассоциируется именно с напряжением, давлением. Первое, что я делаю, когда приходит новичок в группу – играю с ним. Мне нужно максимально расположить ребёнка к себе, а потом уже подготовленного обучать чему-либо.

Кроме того, через игру что ребёнок, что взрослый – а взрослые тоже любят играть – легко запоминают как слова, так и грамматические конструкции. Потому что времена, например, – болезненная тема для любого преподавателя: каждый год одно и то же. Мне удалось решить эту проблему: я создала определённый формат игры, связанной с Present Simple, после чего у меня эта проблема ушла раз и навсегда. Детям проще понимать время при помощи неё.

Какие языки вы преподаёте?

– Русский, английский, турецкий. Немецкий тоже есть, но веду его не я.

Русский часто нужен поступающим в вузы, сдающим ОГЭ и ЕГЭ. То есть его учат в основном русские, но у меня был опыт преподавания и для иностранцев, группе вьетнамцев. Сейчас из-за пандемии новых таких групп не было.

Турецкий спрашивают люди, которые занимаются бизнесом, либо которые собираются переезжать в Турцию. Таких клиентов всё больше с каждым годом. Планируем ещё добавить испанский язык, я его сейчас сама изучаю.

– Какой возраст у ваших подопечных?

– В основном это школьники, 5-6 класс, – таких большинство.

Есть ли что-то, что отличает ваш языковой центр от других, помимо игровой методики обучения?

– Мы очень ответственно подходим к своей работе, и где-то, возможно, мы более строгие, чем преподаватели в других языковых центрах. Но мы работаем на результат. Нам важно, чтобы каждый ребёнок из нашего центра уходил с какими-то знаниями. Поэтому мы требовательные. Мы спрашиваем домашнее задание. Мы разговариваем с родителями, просим, чтобы они проверяли ребёнка. Только совместными усилиями можно добиться хорошего результата.

Как появилась идея поехать в бизнес-миссию в Турцию, и какие цели вы перед собой ставили на эту поездку?

– Идея появилась ещё в 2019 году. Я была на международной выставке Kids Russia в Москве, в экспоцентре, показывала свои игры возможным деловым партнёрам в будущем. Заметила, что больше всего заинтересовалась иностранная аудитория. Представители Германии сказали: почему бы тебе не продавать их в турецкие отели?

Для меня тогда это было что-то необычное, но я задумалась. Приехав домой, я сразу начала изучать турецкий. Записалась на онлайн-курсы, и уже в мае со своей коллегой отправилась на "разведку". Мы ходили по отелям и узнавали потребность в моём товаре.

У меня уже шли переговоры с владельцем пятизвёздочного отеля, когда в последний момент всё сорвалось. У него случилось ЧП и он уехал с подписания контракта, а нам на следующий день нужно было возвращаться в Россию. Контакт, к сожалению, был утерян.

Но я эту мысль не оставила, начала думать дальше. Потому что первоначально я хотела продавать игры в турецкие отели для туристов, чтобы они играли по вечерам, например. Но владелец отеля подсказал, что игры нужны персоналу. Потому что не все владеют английским и русским.

Я начала двигаться в этом направлении – разрабатывать проект "Английский для гостиничного персонала". Но, к сожалению, началась пандемия, и всё, что я разработала, реализовать не получилось, временно проект пришлось прикрыть.

Сейчас планирую начать развивать снова все свои разработки, вывести их на мировой рынок. Не хочу ограничиваться одной страной – хочется, чтобы мои игры продавались везде.

Расскажите подробнее о самой организации бизнес-миссии в Турцию. Из чего состояла деловая программа поездки?

– В первый день мы прокатились по Босфору, а вечером встретились в ресторане – было общее собрание всех участников. Также к нам на встречу приехал представитель Торгово-промышленной палаты РФ в Турции Илья Корнилов. Ему хочется выразить огромную благодарность, потому что на следующий день он сопровождал меня на всех переговорах.

Я очень волновалась, ведь в таком формате это были первые переговоры в моей жизни. Корнилов помог задать правильные вопросы, вывести на продуктивный диалог представителей школ, детских садов, интернет-магазинов. Интернет-магазины больше всего мне были интересны.

Со школами и садами мы также договорились о том, что они мне предоставят площадку для проведения экспериментов, ведь я пишу диссертацию по настольным играм – о восприятии игр в России и Турции. Поэтому для меня эта поездка была интересна и с научной точки зрения, и с точки зрения бизнеса.

Вам удалось о чём-либо договориться с партнёрами, помимо предоставления площадки?

– Как мне сказали, пока у меня нет патента, они не гарантируют, что разработки не скопирует кто-нибудь из преподавателей или другие заинтересованные люди. Поэтому мне посоветовали сначала зарегистрировать товарный знак, запатентовать разработки, а потом с лёгкостью можно будет как проводить эксперименты, так и выходить на торговые площадки.

Вы назвали разные сферы: и отели, и школы, и маркетплейсы. Кому всё-таки в первую очередь интересны ваши разработки?

– На самом деле всем. Для школ и садиков – это возможность разнообразить уроки, предоставить новый интересный материал для обучения. Для интернет-магазинов – возможность расширить ассортимент. С отелями я пока приостановила проект, потому что параллельно поступила в аспирантуру и пока нет времени. Но я не отказываюсь от этой идеи, чуть позже вернусь к этой теме и продолжу.

Я знаю, что бизнес-миссию в Турцию организовал центр "Мой бизнес". Какие затраты брали на себя организаторы, а что нужно было оплачивать предпринимателям?

– Центр брал на себя поиск потенциальных партнёров, трансфер, который был на протяжении всей поездки. Перелёт и проживание – за наш счёт. Но я всё равно советую всем посещать бизнес-миссии: это новый опыт, знакомство с новой культурой и новыми людьми.

Расскажите, как давно вы знакомы с фондом, при каких обстоятельствах познакомились?

– Познакомились также после АТР. В 2019 году я заинтересовалась темой экспорта и начала посещать занятия в экспортном центре. Было интересно, познавательно.

Также, когда я занималась темой отелей, я подавала заявку на поиск потенциальных партнёров, но опять же пандемия нарушила планы. Думаю, если я позже к этому вернусь, то всё получится.

Как-то ещё планируете взаимодействовать с центром "Мой бизнес"? Какими мерами поддержки хотели бы воспользоваться?

– Я думаю, мне понадобится помощь при оформлении документов, регистрации товарного знака, патентования услуг. Планирую сделать это в текущем году.

Продолжите фразу "Мой бизнес это..." и приведите три варианта ответов.

– Мой бизнес – это преодоление препятствий, удовольствие и награда. Самая главная награда – это благодарности родителей и слова учеников о том, как быстро меняется их успеваемость в лучшую сторону. Буквально спустя несколько дней у них меняются оценки. Я вижу реальные результаты и меня это вдохновляет.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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