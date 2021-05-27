В Алтайском крае мужчина зарезал сожительницу и спрятал тело в погребе

В Алтайском крае следователи предъявили обвинение мужчине, который зарезал возлюбленную и сбросил её тело в погреб, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошёл утром 19 мая в одном из сёл Мамонтовского района. Тогда между сожителями произошла ссора во время застолья. 58-летний мужчина взял нож и не менее двух раз ударил женщину в область грудной клетки.
"Смерть 58-летней потерпевшей наступила на месте происшествия. Впоследствии мужчина спрятал тело женщины в погребе в надворной постройке", – говорится в сообщении.
РЕН ТВ отмечает, что в доме также проживал сын потерпевшей, который был там хозяином. Он пытался выяснить, куда делась его мать, но её сожитель, с которым женщина несколько месяцев назад познакомилась в Сети, утверждал, что она уехала к сестре. Вскоре молодой человек всё же нашел её тело.
В результате обвиняемого заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий. Расследование продолжается.
Комментарии
в доме также проживал сын потерпевшей, который был там хозяином.
Нормально. То есть, мамаша в дом к сыну еще и сожителя алкаша притащила.