Исследование: треть барнаульцев хотели бы ходить на работу с животными

Из-за пандемии люди стали больше времени проводить дома с животными и не отказались бы иногда брать их с собой на работу, выяснилось в ходе исследования сервиса "Зарплата.ру", которое есть в распоряжении amic.ru.

Опрос проводился с 22 по 26 мая среди 2225 респондентов во всех регионах страны, в том числе в Барнауле. "31% опрошенных хотели бы время от времени брать питомца с собой в офис, если бы была такая возможность", — показало исследование.

Активнее всего эту идею поддерживают женщины (67% против 33% у мужчин), а также работники в возрасте от 25 до 34 лет (45%). При этом меньше остальных брать животных на работу готовы респонденты старше 45 лет (21%).

Ранее учёные из Оклендского университета выяснили, что собаки могут испытывать ревность. Однако схоже ли это чувство с человеческим, пока неизвестно.