Большой beauty-праздник: в Новосибирске пройдёт выставка "Сибирская неделя красоты"

Выставка "Сибирская неделя красоты" пройдёт в МВК "Новосибирск Экспоцентр" с 2 по 4 июня 2021 года. Здесь мастера beauty-сферы смогут встретиться с ведущими экспертами со всей страны. К участию приглашают парикмахеров, косметологов, визажистов, мастеров ногтевого сервиса, а также производителей и дистрибьюторов декоративной и уходовой косметики, оборудования и материалов для индустрии красоты.

Сибирская неделя красоты – событие, которое объединяет активных, современных лидеров beauty-отрасли Сибири и Дальнего Востока. Об участии уже заявили такие компании как Scopula, "Проэстетик", "Шенли", Pb Lab, "Бьюти Лайн", "Профит", "Мезофарм", Aravia, "Две линии", "Эстетик", Valentina Kostina, "Таис", "А.Д.К.Косметик" и другие.

Лекции от beauty-экспертов

Впервые на площадке выставки пройдёт Межрегиональный Сибирский форум красоты / Beauty Days Siberia. Его организаторы – компании PB Lab, Beauty Forum, ООО "СВК" и "Фабрика стилистов".

Топовые спикеры российской beauty-индустрии расскажут о трендах отрасли, поделятся опытом и ответят на все вопросы аудитории в рамках конференций, семинаров и мастер-классов.

В числе экспертов – гуру beauty-сферы, основатель сети салонов красоты "Персона" Игорь Стоянов. Он примет участие в работе мастер-классов Beauty Business Day.

Развитие бизнеса и профессиональный рост

"Прокачка" бизнеса и профессиональное развитие специалистов – два ключевых акцента Межрегионального Сибирского форума красоты / Beauty Days Siberia.

Серия мастер-классов Beauty Business Day посвящена современным менеджмент-решениям: развитие рынка, секреты управления бизнесом и персоналом, эффективное продвижение услуг на рынке, работа с клиентом – всё, что интересует владельцев и управленцев, работающих в индустрии красоты.

Собственникам бизнеса и топ-менеджерам адресована клубная встреча, на которой можно работать индивидуально с каждым из экспертов, по полочкам разложить свой бизнес, создать собственный кейс.

Для специалистов – мастер-классы и площадки по направлениям: колористы, face makeup, косметологи, грим боди-арт, коммерческая женская стрижка, коммерческая укладка/причёска, барберы.

Чемпионат по косметологии

Кроме того, 3 июня на выставке состоится X Сибирский чемпионат CIDESCO по косметологии. Его организаторы – Международный комитет по косметологии и эстетике CIDESCO и компания Beauty Forum – предприятие оптовой торговли в индустрии красоты и учебный центр для профессиональной подготовки персонала.

Участие в конкурсе CIDESCO – это:

шанс повысить профессиональный статус, продемонстрировать своё мастерство и получить признание;

PR-компания для косметологов с весомым опытом в профессии;

возможность для начинающих специалистов заявить о себе.

Также впервые в истории выставки "Сибирская неделя красоты" пройдёт день распродаж. Так, 3 июня каждый посетитель сможет приобрести продукцию участников со скидкой.

Ожидается, что выставку посетят специалисты из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края. Для того чтобы бесплатно посетить выставку, нужно пройти регистрацию на сайте организатора.

На площадке выставки "Сибирская неделя красоты" действуют меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте выставки "Сибирская неделя красоты".

ООО "СВК"

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