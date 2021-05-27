Прирост на четверть: ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в регионах Алтая

За первые три месяца 2021 года жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в ВТБ кредитов на сумму более 6 миллиардов рублей. Это на 24% превышает результат за тот же период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка по итогам квартала превысил 50 млрд рублей (+4% к началу года).

Более половины объёма продаж приходится на потребительское кредитование. В первом квартале жители регионов Алтая получили около 5,5 тысячи кредитов наличными на сумму 3,3 миллиарда рублей – на треть больше, чем в прошлом году. Популярность этого вида кредитования растёт на фоне тренда на реализацию отложенного спроса населения, доступных условий по продукту, а также активного использования клиентами цифровых каналов.

Объём продаж жилищных кредитов вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 2,7 млрд рублей. В 2021 году клиенты ВТБ на Алтае оформили более полутора тысяч кредитов на покупку недвижимости. Сохранению спроса на ипотеку, как и в прошлом году, способствуют программа господдержки, улучшение условий по кредитам и рефинансированию, цифровизация процесса подачи документов и одобрения ипотечных заявок.

ВТБ отмечает рост активности и в сегменте автокредитования: по итогам первого квартала объём выдач увеличился на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек кредита на покупку авто составил 925 тысяч рублей.