Эксперт: почему льготная ипотека больше не нужна и куда после пандемии люди тратят деньги

После пандемийных ограничений значительно выросла и продолжает расти популярность цифровых банковских продуктов. И даже ипотеку теперь можно взять дистанционно. В то же время госпрограмму льготной ипотеки в России пора отменять – она себя уже изжила, хотя и была необходима в разгар коронакризиса. И хотя ставки вырастут, рынок от завершения госпрограммы не рухнет. Обо всем этом, а также о многом другом amic.ru рассказал член правления, руководитель блока управления региональной сетью банка "Открытие" Александр Пахомов.

Диджитал, который всех спас

– Александр, с какими итогами банк "Открытие" пережил пандемийный 2020 год? Часть представителей бизнеса говорят, что хуже года не припомнит, другие же признаются, что к удивлению для себя по итогам года вышли на хорошие результаты. Как оценивают 2020-й в "Открытии"?

– Прошлый год был непростым для всего бизнеса. Но при этом банк "Открытие" и группа в целом прошли его хорошо. Активы группы "Открытие" по итогам 2020 года выросли на 6%, кредитный портфель увеличился на 28%. По результатам года группа получила 43,4 млрд рублей чистой прибыли. Постковидное восстановление экономики и деловой активности увеличивают спрос населения и бизнеса на кредиты и расчётное обслуживание, а высокий уровень достаточности капитала позволяет нам наращивать активы и увеличивать прибыль и доходность на капитал.

– В 2020 году в целом наблюдалось бурное развитие банковской сферы. "Открытие" тоже представил целый ряд новых продуктов. Как банк развивал свои сервисы в условиях пандемии?

– Мы очень быстро отреагировали на ситуацию. У нас и до этого уже была доставка банковских продуктов на дом, но пандемия заставила усилить работу в этом направлении. Мы в кратчайшие сроки развернули в регионах дополнительные сервисы удалённого обслуживания клиентов, освоили доставку зарплатных карт на дом. Мы продолжали развивать диджитал. У нас уже отлажена возможность для физических лиц подать онлайн-заявку на кредит наличными, на ипотеку, на постдебетовую карту, которая сейчас очень популярна и имеет много преимуществ по сравнению с другими картами на рынке. И всё это можно заказать и получить, не приходя в офис банка. Вам это доставят на дом.

– Ипотека дистанционно? Эта услуга пользуется популярностью?

– Да, у нас есть программа, которая позволяет даже ипотеку оформлять дистанционно. Она пользуется спросом, хотя, безусловно, есть сложившиеся паттерны поведения людей и большинство клиентов всё же предпочитают такие крупные сделки оформлять в офисах банка. Поэтому у нас есть инфраструктура в 72 регионах России, позволяющая эти потребности удовлетворить.

Мы видим, что у клиентов востребовано получение дистанционной кредитной карты, дебетовых карт. К тому же сейчас можно оформить не пластиковую, а виртуальную карту, сразу загрузить её в телефон и пользоваться.

– То есть вам есть, за что благодарить 2020-й?

– Я думаю, что в жизни вообще не бывает плохих этапов. Каждый даёт возможность для развития. Банк "Открытие" и до пандемии развивал историю с диджитал. Мы делали ставку на цифровизацию, готовили под эту задачу свою инфраструктуру. На это нас стимулировало и клиентское поведение: люди сейчас очень ценят время. Мы понимали, что возможность получить услуги удалённо через диджитал-каналы, не затрачивая на это много усилий, будет востребована. Но, безусловно, пандемия заставила нас действовать ещё быстрее. Просто возникла ситуация, когда стало сложно перемещаться, а кто-то не хотел делать этого лишний раз из-за угрозы заражения. Поэтому, с одной стороны, сам банк "Открытие" развивал диджитал, а с другой – и клиенты увидели в этом для себя плюсы.

– И оценив все преимущества, люди вряд ли вернутся в офисы.

– Конечно. Думаем, что в этом году где-то четверть наших продаж будет в рамках диджитал. Если даже ипотеку сегодня вы можете полностью оформить удалённо и также удалённо получить консультации. И в офис вам нужно будет прийти только один раз – на сделку. Всего один визит вместо, например, пяти. В этом контексте мы и будем развивать всю свою банковскую сеть.

Время льготной ипотеки вышло

– За последние три года банк "Открытие" в Алтайском крае вышел на третье место по ипотечному кредитованию. Понимаем, что этому способствовала и программа льготной ипотеки, которую правительство РФ запустило в 2020 году. Но весной Центробанк рекомендовал не продлевать в нашем регионе эту программу: мол, чересчур выросли цены на жильё. Вы согласны с таким решением регулятора?

– Знаете, я считаю, что не только для Алтая, но и для всей страны своевременный выход из этой программы – это очень правильное решение. Посмотрите внимательно на то, что происходит: да, льготные ставки в рамках госпрограммы, безусловно, ниже, чем рыночные. Ставка по госпрограмме в банке "Открытие" – 5,59 %. Вроде бы замечательно.

При этом мы с вами понимаем, что фактически это привело к серьёзному росту стоимости квадратного метра недвижимости. В некоторых регионах цены за год выросли на 40%. И получается, что, с одной стороны – пониженная ставка, а с другой – резкий рост цен на недвижимость. Покупатель начинает проигрывать. Что, по-вашему, выгоднее покупателю: если бы цена на недвижимость выросла за год вслед за инфляцией на 3-5%, но при этом ставка оставалась бы на уровне 8-9% или рост стоимости квадратного метра на 40% и падение ставки до 5,5%? Решение правительства о введении льготной ипотеки было очень разумным, так как это поддержало строительный рынок в разгар пандемии. Но сейчас этот цикл прошёл и нужно вовремя закончить программу.

– Но после прекращения госпрограммы ставки по ипотеке вырастут. Строители же заявили, что из-за инфляции и подорожания стройматериалов снижать цену квадратного метра им невыгодно. И, учитывая доходы в нашем Алтайском крае, не ожидаете ли вы снижения ипотечного кредитования?

– Да, повышение ключевой ставки Центробанка и рост стоимости ОФЗ повлечёт за собой и рост ипотечных ставок. Если вы следите за рынком, то наверняка обратили внимание, что за последние две-три недели ряд банков уже пересмотрели ставки. В том числе и мы немного подняли на определённых направлениях.

Безусловно, какая-то часть сделок выпадет из общего объёма, но я думаю, что это всё-таки ненадолго. Мы такие этапы переживали несколько раз, и обычно если после таких колебаний даже происходит охлаждение, то потом рынок очень быстро восстанавливается.

После встреч с предпринимателями Алтайского края я могу сказать, что ряд застройщиков имеют вполне понятные планы по строительству. Это и уже выделенные участки земли, и ведущееся строительство. Поэтому новые дома будут возводиться, а люди, как всегда, будут искать себе качественное жильё и покупать его по нормальным ставкам. Поэтому у меня опасений нет.

Кроме того, мы же тоже должны понимать, что недвижимость и покупка жилья – не только первичный рынок. Много сделок совершается на вторичном рынке.

О кредитных ставках и вкладах

– Ставки сейчас низкие не только на ипотеку, но и на депозиты. И в какой-то момент многие банковские аналитики заговорили о том, что люди больше не хотят хранить деньги на счетах, пытаются экономить и стали меньше брать кредиты. Вы с этим согласны? Как сейчас изменилось поведение клиентов?

– Сейчас, кстати, мы видим приток по депозитам. Есть такое понятие, как отложенный спрос. То есть если год назад были довольно жёсткие ограничения и все немного притихли, то сейчас как бы стараются наверстать упущенное. Да, какой-то период времени население действительно выжидало, присматривалось, но сейчас у нас идёт приток на депозитах. То же самое могу сказать о других направлениях: достаточно бурно растёт ипотека, да и в принципе кредитование населения растёт достаточно хорошо. Мы отмечаем рост транзакционной активности. В первую очередь, это траты на туризм, на авиаперелёты, внутренние передвижения. Из-за пандемии подрос внутренний туризм, и это хорошо, в том числе и для Алтайского края.

Люди начинают тратить больше. И возникает спрос на кредитное плечо.

– Ну и вопрос, который волнует всех и всегда: если вдруг есть свободные средства, как их хранить и куда лучше вложить?

– Банковские вклады, накопительные счета – это абсолютно надёжный инструмент сохранения финансов. Был период, когда все активно кинулись в открытие брокерских счетов, искали инвестиционные продукты. И это нормальное поведение, но тут очень важно выбирать себе правильного партнёра и консультанта, чтобы принимать верные решения. У нас в банковской группе есть "Открытие брокер". Там у коллег очень хорошие предложения и инвестиционные продукты, которые банк может предложить своим клиентам. В распоряжении клиентов есть также депозиты, облигации, в общем, весь инструментарий – выбирайте. А в целом общий такой классический совет: если есть накопления, нужно их поделить и какую-то часть держать в консервативных инструментах – депозитах, а какую-то часть можно направлять в новые инвестиционные проекты, если вы готовы их изучать. Но опять же, очень важно отдавать себе отчёт в тех рисках, которые вы в таком случае готовы принять.

– Вы встречались с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и продлили сотрудничество с регионом. Расскажите, каких договорённостей удалось достичь и какие проекты планируете здесь развивать?

– Мы видим большой потенциал сотрудничества как с точки зрения инвестиций, так и в целом работы в Алтайском крае. Готовы поддерживать объекты социальной инфраструктуры, в том числе строительство детских садов, школ, медицинских учреждений. У нас богатый опыт в этом направлении. В ряде регионов мы уже профинансировали строительство медучреждений. Например, построили Центр ядерной медицины в Бурятии. Что касается Алтайского края, то во время встречи с губернатором мы договорились, что правительство региона составит дорожную карту. И в рамках своих программ укажет конкретные объекты, которые мы уже рассмотрим с точки зрения финансирования.

Плюс мы активно участвуем в развитии социальной сферы Алтайского края. Например, помогаем в организации "Рождественских чтений", в позапрошлом году финансировали торжества, посвящённые юбилею легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, в этом году банк "Открытие" стал генеральным партнёром этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Также мы встречались отдельно с представителями бизнеса и тоже видим в них потенциал. Уже сейчас мы активно взаимодействуем со строительной отраслью на территории края. Это жилищная инфраструктура, домостроение. У нас хорошая доля рынка в этом направлении и мы намерены усилить работу на территории Алтайского края и непосредственно в Барнауле.