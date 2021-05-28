Выпускные нон-стоп: "Солнечный ветер" приглашает отметить последний звонок

Семейный парк развлечений "Солнечный ветер" – это не просто парк аттракционов, которых здесь более двадцати: от детских до экстремальных. Это ещё и открытая творческая площадка, на которой артисты могут представить свои лучшие номера и провести итоговые концерты. А зрители – веселиться и танцевать вместе с исполнителями творческих номеров.
Традиционно в конце мая в школах проходят последние звонки. Для всех, кто отмечает этот праздник, в "Солнечном ветре" подготовлена развлекательная программа "Выпускные NON-СТОП". Она будет проходить в парке в ближайшие майские выходные.
Пятница, 28 мая:
- 12:00-16:00 – творческое попурри из номеров одних из лучших детских творческих коллективов города Барнаула;
- 16:00-17:00 – сольный концерт ансамбля русского танца "Светлячки";
- 17:00-18:00 – сольный концерт студии современного танца "Феерия".
Суббота, 29 мая:
- 12:00-13:00 – сольный концерт студии танца "Ласточка";
- 13:00-14:30 – яркий и современный показ "Модное настроение" от школы моды "Светлана";
- 15:00-17:00 – "Танцы народов мира" (от жаркой латины и индийских мотивов до классики русских народных танцев).
Воскресенье, 30 мая:
- 13:00-16:00 – солнечный микс творческих номеров от лучших детских творческих коллективов города Барнаула;
- 16:00-17:00 – сольный концерт вокальной студии "Гамаюн".
Детство – это праздник
А 1 июня с 11:00 в парке ждут всех на большой городской праздник, посвящённый Дню защиты детей, "Сезон детства". Мероприятие организует администрация Барнаула и городской комитет по образованию.
В этот день посетители смогут поучаствовать более чем в 20 творческих мастер-классах и спортивных состязаниях, посмотреть выступления спортсменов и выставку детского технического и художественно-декоративного творчества, посетить различные игровые программы, "живой уголок" и, конечно, яркий концерт с конкурсами и розыгрышем призов на главной сцене парка.
Детский праздник отметят на двух площадках: в парке "Солнечный ветер" и парке активного отдыха "Экстрим". Партнёр мероприятия – барнаульская водяная компания "Легенда жизни".
Весело и комфортно
Все установленные в парке аттракционы проходят ежедневную проверку перед открытием. Работает летнее кафе, точки продаж детских лакомств – сладкой ваты, попкорна, горячей кукурузы, а также воздушных шаров и сувениров.
В парке "Солнечный ветер" оборудованы бесплатные стационарные туалеты с тёплой водой. На территории в полном объёме соблюдают противоковидные меры: на каждом аттракционе размещены антисептики для рук и дезинфицирующие жидкости, которыми регулярно обрабатывают аттракционы. Территория защищена от насекомых.
Парк "Солнечный ветер"
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в
Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17
Режим работы: пн-пт: 12:00-20:00, сб-вс и праздники: 11:00-21:00
E-mail: info@altaipark.ru
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