Выпускные нон-стоп: "Солнечный ветер" приглашает отметить последний звонок

Семейный парк развлечений "Солнечный ветер" – это не просто парк аттракционов, которых здесь более двадцати: от детских до экстремальных. Это ещё и открытая творческая площадка, на которой артисты могут представить свои лучшие номера и провести итоговые концерты. А зрители – веселиться и танцевать вместе с исполнителями творческих номеров.

Традиционно в конце мая в школах проходят последние звонки. Для всех, кто отмечает этот праздник, в "Солнечном ветре" подготовлена развлекательная программа "Выпускные NON-СТОП". Она будет проходить в парке в ближайшие майские выходные.

Пятница, 28 мая:

12:00-16:00 – творческое попурри из номеров одних из лучших детских творческих коллективов города Барнаула;

16:00-17:00 – сольный концерт ансамбля русского танца "Светлячки";

17:00-18:00 – сольный концерт студии современного танца "Феерия".

Суббота, 29 мая:

12:00-13:00 – сольный концерт студии танца "Ласточка";

13:00-14:30 – яркий и современный показ "Модное настроение" от школы моды "Светлана";

15:00-17:00 – "Танцы народов мира" (от жаркой латины и индийских мотивов до классики русских народных танцев).

Воскресенье, 30 мая:

13:00-16:00 – солнечный микс творческих номеров от лучших детских творческих коллективов города Барнаула;

16:00-17:00 – сольный концерт вокальной студии "Гамаюн".

Детство – это праздник

А 1 июня с 11:00 в парке ждут всех на большой городской праздник, посвящённый Дню защиты детей, "Сезон детства". Мероприятие организует администрация Барнаула и городской комитет по образованию.

В этот день посетители смогут поучаствовать более чем в 20 творческих мастер-классах и спортивных состязаниях, посмотреть выступления спортсменов и выставку детского технического и художественно-декоративного творчества, посетить различные игровые программы, "живой уголок" и, конечно, яркий концерт с конкурсами и розыгрышем призов на главной сцене парка.

Детский праздник отметят на двух площадках: в парке "Солнечный ветер" и парке активного отдыха "Экстрим". Партнёр мероприятия – барнаульская водяная компания "Легенда жизни".

Весело и комфортно

Все установленные в парке аттракционы проходят ежедневную проверку перед открытием. Работает летнее кафе, точки продаж детских лакомств – сладкой ваты, попкорна, горячей кукурузы, а также воздушных шаров и сувениров.

В парке "Солнечный ветер" оборудованы бесплатные стационарные туалеты с тёплой водой. На территории в полном объёме соблюдают противоковидные меры: на каждом аттракционе размещены антисептики для рук и дезинфицирующие жидкости, которыми регулярно обрабатывают аттракционы. Территория защищена от насекомых.

Парк "Солнечный ветер"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: пн-пт: 12:00-20:00, сб-вс и праздники: 11:00-21:00

E-mail: info@altaipark.ru

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