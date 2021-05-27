В Пентагоне заявили, что не считают Россию врагом

Пентагон не называет Россию врагом, заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Об этом пишет "Коммерсантъ".

"Никто не вешает ярлык "враг" на Россию <…> Это не то определение, которое бы мы использовали относительно России", – сказал Кирби на брифинге, комментируя учения военных Сербии и России.

Он также добавил, что не располагает подробностями об этих учениях.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.