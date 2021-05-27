Четверг, 27 Май, 18:23

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,46
€ 89,66
27°


5035207 +9039
Обь
552см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Рука помощи. "Единая Россия" разработает к выборам программу поддержки бизнеса

, ИА "Амител"
Партия предлагает поддерживать самозанятых, снимать барьеры и создать единый профиль предпринимателя
Фото: пресс-служба ЕР

Фото: пресс-служба ЕР

"Единая Россия" привлекала предпринимателей и экспертов для разработки блока своей предвыборной программы, посвящённого поддержке бизнеса. Многие представители этой сферы станут кандидатами партии на выборах и смогут сами реализовать предложения по развитию страны. Экспертное обсуждение предложений бизнес-сообщества прошло 26 мая на площадке "Единой России", сообщает сайт ER.ru.

Как помочь бизнесу?

Впрочем, кто будет кандидатом партии, ещё предстоит определить на предварительном внутрипартийном голосовании. Но его участники (кстати, около трети почти из шести тысяч претендентов – представители сферы бизнеса, как крупного, так и малого) уже активно делятся идеями, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Одна из таких идей – ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. 

"Я уверен, что дефицит продуктов во время ограничений по пандемии коронавируса не случился только благодаря фермерским продуктам. Но и их не всегда можно было продавать в отведённых для этого местах. Так что нам нужно вернуться к вопросу развития мобильной торговли", – считает глава крестьянского хозяйства, депутат Башкортостана Яков Кугубаев. 

Он уверен, что если аграрии смогут реализовывать свою продукцию без посредников, то это позволит стабилизировать цены.

Ускорять надо и процесс получения мер поддержки, считает член правления Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов. Идею создать цифровой паспорт предпринимателя ему навеяли пандемийные ограничения.

А ещё процесс нужно упрощать. Особенно в части лицензирования. С таким предложением выступил глава координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

"Я считаю, что нужно разрешить уведомительный порядок получения заключения Роспотребнадзора. При этом оставить обязательную выездную проверку для осуществления предлицензионного контроля. Это позволит предприятиям открываться раньше, платить заработные платы и налоги", – считает он.

В продолжение темы идея президента "Опоры России" Александра Калинина – заменять первый штраф при проверке бизнеса на предупреждение и в целом делать эту меру наказания мягче.

Участник праймериз из Алтайского края, депутат регионального парламента Артём Шамков говорит о необходимости увеличения минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25-30%. Такая мера вкупе с увеличением штрафов для заказчиков, которые не вовремя рассчитываются с исполнителями из сферы МСП, поможет развитию отрасли. 

В жизни, а не на бумаге

Эксперты отмечают: совместные меры "Единой России" и правительства уже помогли сохранить 5,3 млн рабочих мест. 

"При поддержке "Единой России" удалось реализовать антикризисную политику и сконцентрировать нашу поддержку на малом и среднем бизнесе", – прокомментировал министр экономического развития Максим Решетников.

Он одобрил все новые инициативы. Самые актуальные из них партия включит в предвыборную программу.

"Мы намерены сделать так, чтобы эти меры не просто были положены на бумагу, а претворились в жизни. И не через пять лет, а постепенно: что-то в этом году, что-то – в следующем", – подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, что в программу партия включит и социальные, экологические и экономические предложения президента Владимира Путина, которые он обозначил во время послания Федеральному Собранию.

Кандидатами от партии власти на выборах станут те участники предварительного голосования, которые заручатся поддержкой избирателей. Поддержать своего кандидата можно на сайте pg.er.ru до 30 мая включительно. Для этого нужно зарегистрироваться на этом ресурсе, подтвердив свою учётную запись через портал "Госуслуги". Кстати, там же можно и ознакомиться с программами всех кандидатов и понять, кто достоин побороться за статус депутат Госдумы и парламента Алтайского края.

Материалы по теме

 


Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
18:16
В Барнауле на двое суток перекроют участок улицы 0
17:57
Ремонт дорог в барнаульском посёлке Авиатор обойдётся в 34,7 млн рублей 0
17:37
Сговор или нет. Закупочные цены на молоко синхронно упали в нескольких районах края 0
17:24
Школьницу взяли под стражу из-за насилия над девочкой в Барнауле 3
17:12
Более девяти тысяч случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки 0
17:00
Алтайский СК возбудил дело о халатности из-за избиения школьницы 0
16:45
Рука помощи. "Единая Россия" разработает к выборам программу поддержки бизнеса 0
16:36
В Алтайском крае возбудили дело из-за антисанитарии в доме престарелых 0
16:25
В Пентагоне заявили, что не считают Россию врагом 0
16:13
Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае 0
16:01
В Барнауле наградили участников творческого конкурса "Победители" 0
15:54
Стоимость проезда по четырём маршрутам повысят в Барнауле 15
15:44
Прокуратура блокирует сайты с видео об избиении девочки в Барнауле 9
15:35
Больше денег, меньше иноагентов. Алтайские депутаты "поправили" Кодекс о выборах 2
15:25
Прирост на четверть: ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в регионах Алтая 0
15:07
Mash: в Барнауле сотрудницу частной клиники уволили из-за беременности 15
14:55
Исследование: треть барнаульцев хотели бы ходить на работу с животными 4
14:45
В Алтайском крае потушили крупный пожар, угрожавший спалить село 0
14:30
На Алтае мужчина украл у бывшей жены кочан капусты и попался полиции 5
14:19
В Минтруде заявили о готовности рассмотреть предложения о четырёхдневке 2
14:07
Депутат АКЗС и его водитель находятся в больнице после жуткого ДТП 13
13:55
Сельхозпроизводителей "заставят" сообщать пчеловодам об обработке полей пестицидами 0
13:43
В Алтайском крае мужчина зарезал сожительницу и спрятал тело в погребе 1
13:31
Олег Хорохордин исключил объединение двух Алтаев и строительство дороги в Китай 9
13:20
В Барнауле сбили женщину на пешеходном переходе 23
13:10
В какой лагерь Алтайского края отправить ребёнка, чтобы получить 50% кешбэк? Список 1
12:49
Алтайский Минздрав опроверг данные о сборе денег на вакцинацию 0
12:32
Число случаев коронавируса в Горном Алтае перевалило за 17 тысяч 0
12:15
Что скрывают соцсети: в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера киносторис "Подслушано" 0
12:04
Баста даст грандиозный концерт в Барнауле в рамках тура по России 8
11:55
Главу Баевского района отстранили от работы из-за уголовного дела 0
11:42
Сборная России выиграла у Дании на чемпионате мира по хоккею 0
11:30
Алтайский край получил первую партию вакцины "КовиВак" 1
11:17
Алтайские власти задумались о замене Яровской ТЭЦ газовыми котельными 4
11:03
Готовим авто к отпуску: как часто нужно менять технические жидкости 1
10:51
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:39
В Барнауле 300 человек пострадали в ДТП за четыре месяца 8
10:27
Убытки на 200 млн рублей. Строительство школ и детсадов на Алтае колоссально подорожало 21
10:15
Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной" 51
10:03
"Ростелеком" обеспечил быстрым интернетом участников Кубка мира по гребле 3
09:50
Жительница Барнаула поверила лжебанкиру и лишилась почти миллиона рублей 9
09:37
Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
09:24
Краеведческий музей в Барнауле переехал из-за реконструкции 0
09:12
Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса 22
09:01
Почему АЗС сети "Газпромнефть" переходят на электронные чеки 0
08:51
Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 переедет в зоопарк Барнаула 5
08:40
Житель Алтая встретил обессиленного марала и убил его 16
08:29
Алтай в фокусе: барнаульские педагоги разработали учебник английского для школьников края 1
08:14
Жительница Барнаула заявила о "несправедливости" с розыгрышем квартиры на Кубке по гребле 46
08:01
Как выбрать велосипед, с которым комфортно в городе и не страшно в горах. Инфографика 8
07:52
"Обычное дело". Суриков о том, зачем Лукашенко "приземлил" в Белоруссии чужой самолёт 35
07:37
Жителя Республики Алтай унесло течением реки Катунь 2
07:22
Директор Алтайского филиала СГК рассказал о причинах аварии на Барнаульской ТЭЦ-2 30
07:06
Успеть за полтора часа: где быстро и качественно сделать макияж и причёску к выпускному 0
06:51
Безумные интерьеры русских квартир 12
06:37
"Слетела с катушек". Алексей Пушков предсказал роковой век для США 8
06:17
Остановись, мгновенье. Две новые выставки открылись в "Республике ИЗО" 1
06:01
35-градусная жара, грозы и дожди придут в Алтайский край 27 мая 0
00:50
Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад об уголовном деле по избиению девочки в Барнауле 19

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.