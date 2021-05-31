Светлый подарок: компания по производству окон "Оригинал" проводит благотворительную акцию

Завод по производству светопрозрачных конструкций "Оригинал" проводит благотворительную акцию. Этим летом 1% от каждой покупки будет направлен в специальную "копилку". Как только накопится сумма, достаточная для установки окон, компания подарит их представителю социально незащищённых слоев населения: малообеспеченной или многодетной семье, участнику ВОВ или инвалиду.

"Мы будем публиковать материалы с промежуточными результатами акции, в которых расскажем, сколько собрано средств и кому именно будет установлен стеклопакет. Также будет заключительный материал с фотоотчётом о проделанной работе и полным отчётом по средствам", – рассказали представители компании "Оригинал".

Участвовать в благотворительной акции может любой клиент компании.

"Оригинал" – один из лидеров по производству светопрозрачных конструкций в Сибири. За 15 лет работы завод произвёл и установил более миллиона окон, стал дилером немецких профильных систем Salamander и российских подоконников премиального уровня Crystallit. Представительства компании открыты в четырёх крупных городах России.

Заказывая окна в "Оригинале", вы получаете работу "под ключ", включая транспортировку изделия до квартиры, демонтаж старых окон и вывоз мусора. Срок изготовления заказа – всего три дня. Цену работы можно просчитать заранее на специальном калькуляторе. На свои товары и услуги компания даёт гарантию от одного до трёх лет.

Завод светопрозрачных конструкций "Оригинал"

Адрес: пр. Строителей, 11

Тел.: (3852) 720-520 (розничный отдел)

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