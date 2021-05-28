Доктор Мясников раскрыл способ распознать рак во время еды

Телеврач Александр Мясников рассказал о симптоме рака пищевода, на который следует обратить внимание во время еды. По его словам, об этом может свидетельствовать дисфагия – ощущение, когда что-то мешает глотать.

В эфире канала "Россия 1" медик подчеркнул, что в таком случае следует обратиться к врачу и выяснить причину этой проблемы. Дело в том, что далеко не каждый случай дисфагии говорит об онкозаболевании, утверждает специалист.

Мясников пояснил, что это ощущение также может быть связано с механическим затруднением прохождения пищи по пищеводу либо быть признаком психосоматического расстройства.

Ранее Александр Мясников предупредил россиян о смертельной опасности колбасных изделий. Он отметил, что такие продукты повышают риск рака, а также вызывают эректильную дисфункцию у мужчин.