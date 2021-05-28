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"Они нужны городу". Десять школ построят в новых кварталах на окраине Барнаула

, ИА "Амител"
К строительству двух общеобразовательных учреждений должны приступить уже в 2022 году
Строительство школы в Барнауле / Фото: barnaul.org

Строительство школы в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Индустриальном районе Барнаула в ближайшие годы планируют возвести десять школ. Сейчас город совместно с краем ведёт подготовку к их строительству. Об этом 26 мая на круглом столе сообщила начальник городского управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова.

"Объекты стоят более 500 млн рублей, и они нужны городу. Потому что во всех кварталах, где сейчас идёт активная застройка, это Северо-Западный район, рядом с ТЭЦ-3, там нет школ. Мы взяли на себя работу по подготовке проектной документации и земельных участков", – отметила она.

Уже известно, что три школы возведут в кварталах 2009, 2009а и 2010. Сейчас мэрия ищет компании, которые займутся проектированием объектов. 

По информации единой системы закупок, все школы рассчитаны на 550 мест. Здания будут до четырёх этажей, площадь каждого составит около 11,7 тыс. квадратных метров. Их планируют построить до конца 2023 года на средства городского бюджета.

Ещё две школы в Барнауле могут возвести по программе государственно-частного партнёрства. Одна появится в квартале 2033 и будет рассчитана на 1100 мест. Вторую школу возведут в квартале 2011, и в ней смогут обучаться 550 школьников. К строительству образовательных учреждений должны приступить в 2022 году, а все работы планируют завершить в 2023-м.

Однако, по словам строительных компаний, планы города по возведению школ могут сорваться. Дело в том, что пока все гособъекты, которые выставляют на торги, не учитывают стремительного роста цен на материалы. Из-за этого затраты на строительство зданий в реальности оказываются выше на 30-40%, чем заложено в смете. Из-за этого компании, оценив финансовые убытки, отказываются участвовать в торгах.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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