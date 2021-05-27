Ремонт дорог в барнаульском посёлке Авиатор обойдётся в 34,7 млн рублей

Дорожники продолжают капитальный ремонт дороги на улице Смоленской в посёлке Авиатор. 26 мая рабочие устранили два дефекта в основании дороги и уложили нижний выравнивающий слой асфальтобетона.

Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, дорогу по улице Смоленской капитально отремонтируют в границах улиц 1-й и 2-й Малиновых в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая протяжённость участка – 138 метров, а общая площадь капремонта составит 810 квадратных метров.

На участке уже провели фрезерование старого повреждённого слоя дорожного покрытия и произведено укрепление основания. Запланированы такие виды работ как асфальтирование, установка бортовых камней и ремонт тротуара.

Всего МБУ "Автодорстрой" планирует отремонтировать пять участков дорог. Кроме Смоленской, ведётся ремонт Смородиновой, капремонт ожидает улицы Малиновую (от Соловьиной до Декоративной), 1-ю Малиновую (от Кедровой до Смоленской) и Авиаторов (от Декоративной до 2-й Малиновой). Общая площадь всех участков составит почти 27 тыс. квадратных метров, сметная стоимость работ – 34,7 млн рублей.