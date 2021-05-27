Россия не выдала разрешение австрийскому самолету на полет в Москву в обход Белоруссии

Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход Белоруссии. Согласно словам представителя компании, изменения должны согласовывать с властями Российской федерации.

Как сообщает ТАСС, авиакомпания перестала летать над воздушным пространством Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair. Из-за этого перевозчику пришлось скорректировать маршруты для полета в Россию.

"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", – пояснили в Austrian Airlines.

Изначально, самолет должен был прилететь в аэропорт Домодедово из Вены в 13:45 по московскому времени, однако на онлайн-табло он значился как отмененный.

Напомним, что 23 мая борт Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, развернули в воздушном пространстве Белоруссии якобы из-за сообщения о наличии бомбы на борту.

Лайнер сел в Минске, его проверили, однако ничего опасного обнаружено не было. Этим же рейсом летел Роман Протасевич, экс-главред Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским, а также его девушка, россиянка Софья Сапега. В результате их задержали.

Позднее саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.